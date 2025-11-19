Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

Jonas Vingegaard blikt vooruit op een mogelijke deelname aan de Giro d'Italia en benadrukt de unieke kans die dit zou betekenen voor zijn loopbaan.

Historische prestaties en ambities

De Deense renner heeft inmiddels drie eindzeges in grote rondes op zijn palmares. Daarmee geldt hij als de meest succesvolle wielrenner uit zijn land. Een eventuele overwinning in de Giro d’Italia zou hem in een select gezelschap van acht renners plaatsen en bovendien de eerste Deen maken die alle drie de grote rondes wint. “Het zou fantastisch zijn om ze alle drie te winnen. Dat had ik als kind nooit durven denken”, klinkt het bij Feltet.

Vingegaard heeft eerder geprobeerd om twee grote rondes in één seizoen te combineren. Hij merkte daarbij dat zijn fysieke belasting hoog was en dat ziekte hem parten speelde. Toch benadrukt hij dat zijn vorm in de Vuelta vaak uitstekend was, totdat gezondheidsproblemen opdoken. “Ik heb daar mijn beste niveau gehaald, totdat ik ziek werd”, is hij duidelijk.

Onzekere beslissing

Hoewel de Giro een aantrekkelijk doel vormt, is er nog geen definitieve keuze gemaakt. Vingegaard geeft aan dat de Tour de France altijd het hoofddoel blijft. Indien hij beide rondes zou rijden, ligt de prioriteit bij het Franse evenement.

Aanmoediging vanuit Denemarken

Voormalige renners zoals Bjarne Riis en Brian Holm moedigen hem aan om de uitdaging aan te gaan. Hun steun onderstreept de nationale verwachting dat Vingegaard opnieuw geschiedenis kan schrijven. De renner zelf houdt de optie open, maar benadrukt dat de uiteindelijke beslissing zorgvuldig zal worden genomen.

De verwezenlijking van die haast unieke trilogie zou ook een ferme opsteker zijn voor het Deense wielrennen dat toch wat moeilijkheden kent. Hij wees erop dat de gevolgen vooral voelbaar zijn bij jonge renners en de bredere ontwikkeling van de sport in zijn land. Daarmee gaf hij aan dat de uitdagingen niet alleen op het hoogste niveau liggen, maar ook in de basisstructuur van de wielersport.

