"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

Christoph en Philip Roodhooft reageren bijzonder zakelijk op het einde van het sponsorcontract met Deceuninck. Ze benadrukken dat de continuïteit van hun wielerploeg verzekerd blijft en dat er gewerkt wordt aan nieuwe samenwerkingen.

Versterking en samenwerking

De broers geven aan dat hun samenwerking duidelijk voelbaar is binnen de ploeg. En er zit nog veel toekomst in de ploeg van Alpecin. “Dat is wel duidelijk, ja. En dat zal de komende weken nóg duidelijker worden”, vertelt Christoph aan Het Laatste Nieuws. Hun gezamenlijke aanpak vormt de basis voor de zoektocht naar een nieuwe co-sponsor.

Deceuninck verdwijnt als partner, waardoor de ploeg actief op zoek is naar een vervanger. Philip geeft aan dat dit proces spanning met zich meebrengt. Dat zorgt voor wat nervositeit, maar ze blijen het gevoel hebben dat ze iets aan het opbouwen zijn. “En als je dat lang genoeg volhoudt kom je op een bepaald moment tot resultaten.” Premier Tech wordt alvast uitgesloten, aangezien die onderneming dinsdag een overeenkomst sloot met een ander team.

Onderneming en visie

Christoph benadrukt dat een wielerploeg geleid moet worden als een bedrijf. “Een wielerteam is een onderneming. We leiden die met een bepaalde visie. Als je de onderbouw niet stevig genoeg maakt en niet minstens probeert mee te doen met de concurrentie - laat staan beter probeert te zijn - dan heb je een probleem. Dus ja, we zijn met die toekomst begaan.” Het fundament van de ploeg moet volgens hem stevig blijven om competitief te zijn.

Philip wijst erop dat er al meerdere contracten verlengd zijn. “Ik vind dat alles wat wél al verlengd werd en zal worden dat aflopende sponsorcontract met Deceuninck wat in de schaduw plaatst.” Daarmee benadrukt hij dat de ploeg niet stilzit en dat er al zekerheid is voor de komende seizoenen.

Het vertrek van Deceuninck wordt door Christoph nuchter benaderd. “Uiteraard is het niet leuk als een sponsor afhaakt. Maar tegelijk hebben we zoiets van: ‘en dan?’ We werken verder, blijven bezig”, besluit hij. De ploeg kijkt vooruit en blijft werken aan een stabiele toekomst.