Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

Jarno Widar blikt terug op een seizoen vol contrasten, met een Europees hoogtepunt en een teleurstellend wereldkampioenschap. Zijn woorden tonen een nuchtere houding en een duidelijke visie op zijn toekomst.

Europese titel na WK-tegenvaller

Het jaar kende een scherpe wending. Op het WK in Rwanda eindigde Widar pas 34ste, op aanzienlijke achterstand van Lorenzo Finn. Toch volgde kort daarna een triomf op het EK. “Die wereldtitel was eigenlijk de enige reden waarom ik in 2025 nog belofte gebleven ben. Dat is een beetje mislukt, maar ik heb het geprobeerd en heb niets om over te klagen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De Europese trui kreeg daardoor extra betekenis. Het contrast tussen de mislukte WK-wegrit en de EK-overwinning illustreerde zijn veerkracht. Waar hij vroeger na teleurstellingen elk contact met de pers vermeed, koos hij dit keer voor openheid.

Naast het EK leverde Widar sterke prestaties in de Ronde van de Toekomst. Hij behaalde twee ritoverwinningen en benadrukt de intensiteit van zijn duels met Paul Seixas. “De duels die ik daar heb uitgevochten met Paul Seixas... Ik heb die beelden al een paar keer opnieuw bekeken, omdat ik ze zo mooi vind.”

Dromen realiseren

De stap naar het profniveau is voor Widar een vervulling van een jeugddroom. Daardoor is zijn carrière nu eigenlijk al geslaagd voor hem, al zal zijn ploeg daar natuurlijk anders over denken. Hoewel hij al tevreden is met wat bereikt is, blijft Widar ambitieus.

“Ik heb al iets bereikt wat me heel happy gaat maken. Daar ben ik trots op. Al heb ik natuurlijk wel nieuwe dromen.” Maar wat zijn die dan? “Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk. Zoals het WK... Ik heb geleerd om gewoon te zwijgen en alleen in mijn hoofd en met de ploeg doelen te stellen”, besluit hij.