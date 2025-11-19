Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré
Foto: © photonews

Michel Wuyts analyseert het verschil in leiderschap tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré. Hij benadrukt dat de nieuwe structuur bij Soudal Quick-Step een andere stijl en aanpak met zich meebrengt, zonder de nalatenschap van Lefevere te imiteren.

Nieuwe koers na Lefevere

Volgens Wuyts is het vanzelfsprekend dat er een toekomst is na Lefevere. “De opvolger heet Jurgen Foré. Schrap dat woord opvolger. De Bill Clinton van de koers valt niet op te volgen. Imiteren zou ook dwaas zijn”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Daarmee maakt hij duidelijk dat Foré een eigen stijl hanteert, gebaseerd op zijn achtergrond bij Deloitte en zijn bredere economische kennis.

Wuyts wijst op het contrast tussen Lefevere en Foré. Waar Lefevere vaak de camera opzocht, kiest Foré voor een ingetogen houding. Het tijdperk van opvallende oneliners maakt plaats voor een soberder communicatie.

Resultaten in het eerste seizoen

Ondanks de nieuwe aanpak blijft de ploeg sportief succesvol. Wuyts somt op dat er in het eerste seizoen onder Foré 56 zeges werden geboekt. “Fraaie reeks van de eerstejaars uit Oost-Vlaanderen. En opmerkelijk, niet één van die zegepralen eist hij zelf op. Foré houdt het slim bij de verdienste van het hele team.” Het collectieve karakter van de prestaties staat centraal.

Wuyts benadrukt dat Foré een complex geheel leidt. “Zou voor uitblinken in efficiënte discretie ook een trofee uitgereikt worden? Of voor het adequaat uitzetten van een nieuwe beleidsstructuur in een kmo met 80 werknemers? Renners niet inbegrepen.” Met alle renners meegerekend gaat het om ruim 170 mensen. Hij wijst op de rol van Juugo Bouckaert als adjunct-CEO en de aanwezigheid van specialisten zoals trainers, artsen, nutritionisten en ploegleiders.

Rust en overzicht

Binnen deze uitgebreide structuur blijft Foré volgens Wuyts kalm en georganiseerd. “Foré stuurt, stimuleert en remt af, houdt met alle echelons contact en organiseert wekelijks teammeetings. Hij behoudt in alle omstandigheden rust en overzicht, zegt Tom Steels”, besluit hij.

Daarmee wordt duidelijk dat de ploeg onder zijn leiding een andere, maar stabiele koers vaart. De overgang van Lefevere naar Foré markeert een nieuw tijdperk voor SoudalQuick-Step. Met een sobere stijl, een sterke organisatorische basis en een collectieve benadering van succes toont Foré dat er wel degelijk wielerleven is na Lefevere.

