Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel wordt genoemd als mogelijke uitdager van Filippo Ganna's werelduurrecord. Francesco Moser analyseert de kansen en wijst op zowel sterke punten als beperkingen.

Sterke troeven van Evenepoel

Volgens Moser beschikt Evenepoel over uitzonderlijke kwaliteiten die hem dicht bij het record kunnen brengen. “Op papier wel. Heb je zijn enorme verzetten al gezien? Komt daar nog 's zijn uitzonderlijke CdA bij. Hij verslaat Ganna keer op keer in tijdritten, al vind ik de Italiaan de laatste tijd pover voor de dag komen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Onze landgenoot combineert kracht met een aerodynamische houding, wat hem in tijdritten vaak een voorsprong oplevert. Toch benadrukt Moser dat er een belangrijk verschil blijft bestaan tussen prestaties op de weg en die op de piste. Al heeft Evenepoel sterke troeven in handen, toch zit hij met één groot nadeel.

Ervaring op de piste

Een cruciaal punt is het gebrek aan piste-ervaring. “Ganna is net als Wiggins op de piste groot geworden. Die typische, vlotte pedaalslag en dat bochtenwerk is bij hen ingebakken. Het houden van de ideale lijn doen ze blindelings. Evenepoel holt daarin achterop.”

Dit verschil in achtergrond kan bepalend zijn. Waar Ganna en Wiggins hun techniek verfijnden op de baan, moet Evenepoel die specifieke vaardigheden nog ontwikkelen. Toch ziet Moser mogelijkheden om dit nadeel te compenseren.

Evenepoel zou op de piste kunnen gaan koersen, al heeft hij daar wellicht niet de tijd voor. “Dat kan helpen, maar is geen noodzaak. Het alternatief is een uitgekiende, lange voorbereiding. Reken maar op twee maanden.”

Plaats en tijd

Hij wijst daarbij op het belang van locatie. Grenchen, waar Ganna zijn record vestigde, geldt als bijzonder uitdagend. Hooglandpistes zoals Aguascalientes bieden volgens Moser een gunstiger alternatief. En ook de timing is belangrijk.

Moser benadrukt dat een rustige periode in het najaar de beste kans biedt op maximale aandacht. “Hij moet zich vooral niet overhaasten. En in een luwer najaar een periode kiezen waarin zijn poging de volle aandacht trekt. Niet doen zoals Ganna, die koos jandorie de dag van de Ronde van Lombardije uit. Publicitair een grote misser”, besluit de Italiaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Filippo Ganna

Meer nieuws

"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

21:30
Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

20:00
Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

19:00
Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

18:30
Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

18:00
Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

17:00
Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

16:30
Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

16:00
"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

15:00
Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

14:00
"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

13:30
Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens Naast de fiets

Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

13:00
Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

12:30
Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury Naast de fiets

Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury

12:00
Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

09:00
"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

11:00
📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

10:00
Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

08:30
🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

08:00
Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

07:30
Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

07:00
Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint

Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint

18/11
Kan Remco Evenepoel Mathieu van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo? "Daar ligt zijn kans"

Kan Remco Evenepoel Mathieu van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo? "Daar ligt zijn kans"

18/11
Carapaz heeft nog geen contract: megatransfer in de maak of stevige publiciteitsstunt op komst?

Carapaz heeft nog geen contract: megatransfer in de maak of stevige publiciteitsstunt op komst?

18/11
Zoveel krijgt Wout van Aert per aflevering om mee te doen in De Slimste Mens Naast de fiets

Zoveel krijgt Wout van Aert per aflevering om mee te doen in De Slimste Mens

18/11
"Of ik dat spijtig vind?" Overstap naar Alpecin-Deceuninck zorgt voor forfait op EK

"Of ik dat spijtig vind?" Overstap naar Alpecin-Deceuninck zorgt voor forfait op EK

18/11
Kogel door de kerk: bij deze wielerploeg zal Premier Tech volgend jaar sponsor zijn

Kogel door de kerk: bij deze wielerploeg zal Premier Tech volgend jaar sponsor zijn

18/11
UCI maakt nieuws bekend: WK wielrennen opgeschrikt door positieve dopingtest

UCI maakt nieuws bekend: WK wielrennen opgeschrikt door positieve dopingtest

18/11
Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

18/11
Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

18/11
OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

18/11
Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

18/11
Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

18/11
🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

18/11
OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

18/11
Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

18/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Toon Aerts Bart Wellens Jasper Philipsen Tim Merlier Tibor Del Grosso Jarno Widar Peter Sagan Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Rik Verbrugghe Lorena Wiebes Bert Van Lerberghe Victor Campenaerts Mieke Docx Tim Declercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved