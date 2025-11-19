Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

Remco Evenepoel wordt genoemd als mogelijke uitdager van Filippo Ganna's werelduurrecord. Francesco Moser analyseert de kansen en wijst op zowel sterke punten als beperkingen.

Sterke troeven van Evenepoel

Volgens Moser beschikt Evenepoel over uitzonderlijke kwaliteiten die hem dicht bij het record kunnen brengen. “Op papier wel. Heb je zijn enorme verzetten al gezien? Komt daar nog 's zijn uitzonderlijke CdA bij. Hij verslaat Ganna keer op keer in tijdritten, al vind ik de Italiaan de laatste tijd pover voor de dag komen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Onze landgenoot combineert kracht met een aerodynamische houding, wat hem in tijdritten vaak een voorsprong oplevert. Toch benadrukt Moser dat er een belangrijk verschil blijft bestaan tussen prestaties op de weg en die op de piste. Al heeft Evenepoel sterke troeven in handen, toch zit hij met één groot nadeel.

Ervaring op de piste

Een cruciaal punt is het gebrek aan piste-ervaring. “Ganna is net als Wiggins op de piste groot geworden. Die typische, vlotte pedaalslag en dat bochtenwerk is bij hen ingebakken. Het houden van de ideale lijn doen ze blindelings. Evenepoel holt daarin achterop.”

Dit verschil in achtergrond kan bepalend zijn. Waar Ganna en Wiggins hun techniek verfijnden op de baan, moet Evenepoel die specifieke vaardigheden nog ontwikkelen. Toch ziet Moser mogelijkheden om dit nadeel te compenseren.

Evenepoel zou op de piste kunnen gaan koersen, al heeft hij daar wellicht niet de tijd voor. “Dat kan helpen, maar is geen noodzaak. Het alternatief is een uitgekiende, lange voorbereiding. Reken maar op twee maanden.”

Plaats en tijd

Hij wijst daarbij op het belang van locatie. Grenchen, waar Ganna zijn record vestigde, geldt als bijzonder uitdagend. Hooglandpistes zoals Aguascalientes bieden volgens Moser een gunstiger alternatief. En ook de timing is belangrijk.

Moser benadrukt dat een rustige periode in het najaar de beste kans biedt op maximale aandacht. “Hij moet zich vooral niet overhaasten. En in een luwer najaar een periode kiezen waarin zijn poging de volle aandacht trekt. Niet doen zoals Ganna, die koos jandorie de dag van de Ronde van Lombardije uit. Publicitair een grote misser”, besluit de Italiaan.