Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

Sven Nys blijft kritisch voor de huidige invulling van de Wereldbeker veldrijden. Hij benadrukt dat de kalender te compact is en dat dit gevolgen heeft voor ploegen en renners.

Compacte kalender

Enkele dagen voor de start van de Wereldbeker in Tabor herhaalt Nys zijn bezorgdheid. “Voor mij blijft het veel te compact. De Wereldbeker zou – net zoals de twee andere regelmatigheidsklassementen – veel meer over het seizoen verspreid moeten zijn, zodat de pure crossers en hun ploegen niet meer in het nadeel zijn”, klinkt het bij WielerFlits.

Decemberdrukte

Het feit dat Flanders Classics vijf Wereldbekers en drie Superprestiges in zestien dagen plaatst, noemt hij problematisch. “Er zullen veel organisatoren in die periode teleurgesteld achterblijven.” Volgens Nys is het voor renners moeilijk om voldoende energie te recupereren.

“Af en toe moeten renners toch een beetje energie kunnen tanken, en dan zijn die 12 manches kort na elkaar te veel. Maar het is wat het is. We hebben een jaar geleden al op een bepaalde manier gereageerd en er is intussen weinig veranderd”, gaat hij verder.

Ondanks zijn kritiek sluit Nys de Wereldbeker niet uit. “Het klassement is voor ons geen doel op zich, maar specifieke crossen kunnen dat natuurlijk wel zijn. De cross in Tábor ligt Thibau bijvoorbeeld goed.” Zijn ploeg kiest voor acht van de tien manches, waarbij Koksijde en Cabras niet op het programma staan.



Gevolgen voor ploegen

De Belgische kampioen en belangrijkste renner in het team van Nys blijft dus actief in de meeste manches. Toch benadrukt Nys dat de huidige kalenderstructuur vooral de ploegen met pure crossers benadeelt, zeker in vergelijking met renners als Van Aert en Van der Poel die hun programma anders indelen.