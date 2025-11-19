Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury

Ruben Van Gucht neemt vandaag deel aan De Slimste Mens ter Wereld. De sportjournalist vertrouwt op zijn parate kennis en ziet de quiz vooral als een gelegenheid om zich te amuseren, zonder grote ambities voor de eindzege.

Deelname en verwachtingen

Van Gucht verschijnt voor een tweede keer in het programma van Erik Van Looy, an een eerdere deelname tien jaar geleden. Hij geeft aan dat hij zich niet voorbereid heeft. “Studeren heb ik niet gedaan. Ik vertrouw op mijn parate kennis”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Zijn deelname kwam er na overleg met de programmamakers, die hem overtuigden tijdens een etentje. Hij benadrukt dat hij het vooral als een logische wederdienst ziet, aangezien Van Looy ook al eens te gast was in zijn eigen programma Weekwatchers.

Naast de quizvragen rekent Van Gucht op persoonlijke grappen van de jury. “Ik zou het jammer vinden als die zich zou inhouden”, is zijn duidelijke boodschap. Hij beseft dat zijn open huwelijk en het tijdelijke rijverbod voldoende stof bieden voor humor. “Ik haal inderdaad vaak de media en daardoor besef ik heel goed dat ik een erg dankbaar doelwit ben voor de juryleden.”

Zelfspot en relativering

Van Gucht geeft aan dat hij geen probleem heeft met de spot. “Geen egelstelling voor mij: ik ga met open vizier quizzen. Laat de moppen en sneren maar komen.” Hij benadrukt dat hij kan relativeren en beschikt over voldoende zelfspot. Zijn houding is ontspannen en hij ziet de quiz vooral als een avond plezier. “Mijn uitgangspunt is simpel: ik ga me een avond amuseren. Het al dan niet doorstoten naar de volgende ronde vind ik niet zo belangrijk”, gaat hij verder.

In tegenstelling tot andere deelnemers koos Van Gucht ervoor geen studielijstjes te maken. “Nee, daar ben ik niet aan begonnen. Ik heb geen lijstjes gemaakt en niet gestudeerd. Ik vertrouw op mijn parate kennis”, besluit hij.





Ruben Van Gucht is niet de enige figuur uit het wielerwereldje die dit seizoen zijn opwachting maakt in De Slimste Mens. Het publiek kijkt reikhalzend uit naar de komst van Wout van Aert. Wanneer de topper van Visma Lease a Bike in het programma komt is momenteel nog niet geweten, al is er wel duidelijkheid over wat hij krijgt om een aflevering deel te nemen.