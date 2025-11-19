Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Declercq, viervoudig winnaar van de Kristallen Zweetdruppel, geeft zijn visie op de betekenis van de trofee en wie volgens hem in aanmerking komt. Wout van Aert is genomineerd dit jaar, maar dat klopt volgens Declercq niet.

Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq benadrukt dat de prijs een erkenning is voor renners die zich volledig wegcijferen voor hun ploeg. “De Kristallen Zweetdruppel, dat is voor mij iemand die altijd het ploegbelang boven het individuele belang stelt. Iemand die het geen schande vindt om zich weg te cijferen en daar een doel op zich in kan zien”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Wanneer hem gevraagd wordt naar een favoriet voor dit jaar, geeft hij geen specifieke naam. Hij benadrukt dat hij het liefst een pure knecht de prijs ziet winnen. Voor hem is het belangrijk dat de trofee naar iemand gaat die niet vaak zelf de bloemen kan pakken.

Geen Van Aert of Wellens voor Declercq

Declercq erkent de kwaliteiten van Van Aert, maar vindt niet dat hij de Kristallen Zweetdruppel kan winnen. “Ik vind Wout een ongelooflijke coureur en chapeau voor hoe vaak hij zich als kopman wegcijfert voor anderen. Dat is iets wat niet veel kopmannen van zijn kaliber hem zouden nadoen”, gaat hij verder.

Hij heeft dan ook een heel goede reden waarom Van Aert niet in aanmerking zou mogen komen om deze trofee te pakken. “Ik vind hem zelf te veel winnaar om zo’n trofee te winnen. Hetzelfde geldt misschien zelfs voor Tim Wellens, in mijn ogen.”

Lees ook... Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

Volgens Declercq is het idee achter de trofee vrij in te vullen, maar hij houdt vast aan zijn persoonlijke overtuiging dat het om een pure helper moet gaan. Het Laatste Nieuws liet ondertussen weten dat Wout van Aert, Tim Wellens en Victor Campenaerts de overgebleven kanshebbers zijn vanavond.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Declercq
Wout Van Aert
Victor Campenaerts

Meer nieuws

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

20:00
Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens Naast de fiets

Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

13:00
Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury Naast de fiets

Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury

12:00
Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

17:00
Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

19:00
Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

18:30
Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

18:00
Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

16:30
"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

15:00
Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

14:00
"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

11:00
"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

13:30
Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

12:30
Zoveel krijgt Wout van Aert per aflevering om mee te doen in De Slimste Mens Naast de fiets

Zoveel krijgt Wout van Aert per aflevering om mee te doen in De Slimste Mens

18/11
📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

10:00
Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

09:00
Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

08:30
🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

08:00
Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

07:30
Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

07:00
Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint

Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint

21:30
Carapaz heeft nog geen contract: megatransfer in de maak of stevige publiciteitsstunt op komst?

Carapaz heeft nog geen contract: megatransfer in de maak of stevige publiciteitsstunt op komst?

20:30
Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

18/11
"Of ik dat spijtig vind?" Overstap naar Alpecin-Deceuninck zorgt voor forfait op EK

"Of ik dat spijtig vind?" Overstap naar Alpecin-Deceuninck zorgt voor forfait op EK

18/11
Kogel door de kerk: bij deze wielerploeg zal Premier Tech volgend jaar sponsor zijn

Kogel door de kerk: bij deze wielerploeg zal Premier Tech volgend jaar sponsor zijn

18/11
UCI maakt nieuws bekend: WK wielrennen opgeschrikt door positieve dopingtest

UCI maakt nieuws bekend: WK wielrennen opgeschrikt door positieve dopingtest

18/11
Kan Remco Evenepoel Mathieu van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo? "Daar ligt zijn kans"

Kan Remco Evenepoel Mathieu van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo? "Daar ligt zijn kans"

18/11
Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

18/11
Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

18/11
Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

18/11
Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

18/11
Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

18/11
OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

18/11
🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

18/11
OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

18/11
📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

17/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Tadej Pogacar Toon Aerts Bart Wellens Tibor Del Grosso Jarno Widar Remco Evenepoel Tim Wellens Peter Sagan Jasper Philipsen Tim Merlier Lorena Wiebes Bert Van Lerberghe Victor Campenaerts Mieke Docx Tim Declercq Joao Almeida Sven Nys

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved