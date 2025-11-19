Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq, viervoudig winnaar van de Kristallen Zweetdruppel, geeft zijn visie op de betekenis van de trofee en wie volgens hem in aanmerking komt. Wout van Aert is genomineerd dit jaar, maar dat klopt volgens Declercq niet.

Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq benadrukt dat de prijs een erkenning is voor renners die zich volledig wegcijferen voor hun ploeg. “De Kristallen Zweetdruppel, dat is voor mij iemand die altijd het ploegbelang boven het individuele belang stelt. Iemand die het geen schande vindt om zich weg te cijferen en daar een doel op zich in kan zien”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Wanneer hem gevraagd wordt naar een favoriet voor dit jaar, geeft hij geen specifieke naam. Hij benadrukt dat hij het liefst een pure knecht de prijs ziet winnen. Voor hem is het belangrijk dat de trofee naar iemand gaat die niet vaak zelf de bloemen kan pakken.

Geen Van Aert of Wellens voor Declercq

Declercq erkent de kwaliteiten van Van Aert, maar vindt niet dat hij de Kristallen Zweetdruppel kan winnen. “Ik vind Wout een ongelooflijke coureur en chapeau voor hoe vaak hij zich als kopman wegcijfert voor anderen. Dat is iets wat niet veel kopmannen van zijn kaliber hem zouden nadoen”, gaat hij verder.

Hij heeft dan ook een heel goede reden waarom Van Aert niet in aanmerking zou mogen komen om deze trofee te pakken. “Ik vind hem zelf te veel winnaar om zo’n trofee te winnen. Hetzelfde geldt misschien zelfs voor Tim Wellens, in mijn ogen.”



Volgens Declercq is het idee achter de trofee vrij in te vullen, maar hij houdt vast aan zijn persoonlijke overtuiging dat het om een pure helper moet gaan. Het Laatste Nieuws liet ondertussen weten dat Wout van Aert, Tim Wellens en Victor Campenaerts de overgebleven kanshebbers zijn vanavond.