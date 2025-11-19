Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

De dopingschorsing van Toon Aerts vond zijn oorsprong in een positieve test na een wedstrijd in Flamanville. Hij blikt terug op die periode en de zoektocht naar een verklaring.

Positieve test in Normandië

Begin 2022 werd in zijn urine het verboden product letrozole aangetroffen. Aerts geeft aan dat hij lange tijd intensief onderzoek deed naar de herkomst. “Tot een half jaar geleden was ik daar nog elke dag mee bezig. Ik deed onafgebroken opzoekingswerk naar dat product en waarvoor het werd gebruikt - vooral in de veeteelt, blijkbaar”, zegt hij. Uiteindelijk besloot hij de zoektocht los te laten.

Aerts ziet twee mogelijke verklaringen: vervuilde supplementen of omstandigheden in Frankrijk. “Ik heb twee denkpistes: of het lag aan vervuilde voedingssupplementen, of aan die plek in Frankrijk. Een jaar later raakte bekend dat ook Shari Bossuyt er een positieve plas had afgelegd. Bewijs om een vrijspraak te bekomen ontbrak echter.

Flamanville

De renner wijst op de beperkte aanwezigheid van sportevenementen in Flamanville. “Binnenkort moeten we er weer naartoe en het is een huzarenstukje om er te raken: het dichtstbijzijnde vliegveld ligt op 400 kilometer. Er vinden weinig sportevenementen plaats en dus zijn er weinig controles.” Hij besluit dat hij de oorzaak ergens moet zoeken om ermee te kunnen leven.

Er wordt vooral gedacht dat Normandische melk aan de basis van de schorsing zou kunnen liggen. Het product dat gevonden werd is iets wat frequent in de veeteelt wordt gebruikt. “Is het toeval dat er zowel bij Shari als bij mij iets is gevonden? Dat weten we niet. Maar goed, ik moet de oorzaak érgens zoeken. Anders valt er niet mee te leven”, besluit hij.



