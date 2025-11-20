📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

Biniam Girmay is opnieuw in Europa. De Eritrese sprinter verlaat Intermarché-Wanty en sluit zich vanaf 2026 aan bij Israel-Premier Tech, dat onder een nieuwe naam zal verdergaan.

Nieuwe ploeg en contract

Volgens Gazzetta dello Sport is het contract met de opvolger van Israel-Premier Tech reeds ondertekend, al ontbreekt de officiële aankondiging nog. De ploeg zal vanaf 2026 onder een andere naam opereren, waarbij geruchten spreken over een mogelijke samenwerking met een Zwitserse bank of Visit Rwanda. Het vertrek betekent dat Lotto het beoogde duo Girmay-De Lie niet zal kunnen uitspelen.

Girmay heeft zich de afgelopen jaren bewezen met een indrukwekkend palmares. Hij won drie etappes in de Tour de France van 2024 en pakte daar ook de puntentrui. Daarnaast schreef hij Gent-Wevelgem 2022 op zijn naam, evenals een rit in de Giro d’Italia datzelfde jaar. Andere zeges zijn onder meer het Circuit Franco-Belge 2024, de Trofeo Alcudia 2022, de Surf Coast Classic 2024, de Classic Grand Besançon Doubs 2021 en een etappe in de Ronde van Zwitserland 2023.

Consistentie en ereplaatsen

Naast zijn overwinningen behaalde Girmay meerdere tweede plaatsen die zijn status in het internationale peloton bevestigen. Zo eindigde hij drie keer als tweede in Tour-etappes tussen 2024 en 2025, werd hij tweede in de Grand Prix Cycliste de Québec 2024 en boekte hij drie ritoverwinningen in La Tropicale Amissa Bongo tussen 2019 en 2020. Deze resultaten tonen zijn constante aanwezigheid op het hoogste niveau.

Het seizoen 2025 verliep minder succesvol. Girmay kon geen overwinning boeken en zoekt nu hernieuwde motivatie bij zijn nieuwe ploeg. Het team, geleid door Kjell Carlström, wil een sportieve herstart maken na een jaar waarin vooral externe factoren de aandacht trokken. Girmay wordt er gezien als speerpunt voor klassiekers en sprints.

Vooruitzichten en selectie

Hoewel de officiële bevestiging nog uitblijft, wordt de overstap als zeker beschouwd. Journalist Ciro Scognamiglio van Gazzetta dello Sport meldt dat de deal rond is. De huidige selectie van Israel-Premier Tech telt 25 renners en met verwachte verlengingen van Itamar Einhorn en Oded Kogut lijkt de komst van Girmay de kern voor 2026 zo goed als volledig te maken.