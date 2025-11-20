5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

Bahrain Victorious heeft zijn selectie grondig hertekend. Vijf renners verlengen hun contract, terwijl zeven anderen de ploeg verlaten. De formatie kiest voor stabiliteit én vernieuwing richting het seizoen 2026.

Kernspelers blijven aan boord

De ploeg bevestigde dat Matej Mohoric, sinds 2018 een vaste waarde en winnaar van Milaan-San Remo in 2022, zijn overeenkomst verlengt tot 2027. Ook Damiano Caruso blijft langer verbonden. Hij eindigde dit jaar nog vijfde in de Giro en won de Ronde van Burgos.

Daarnaast verlengen Robert Stannard en Fran Miholjević hun contracten tot 2027. Stannard keerde in 2024 terug na een tijdelijke schorsing, terwijl Miholjević geldt als een jong talent. Reiner Kepplinger blijft tot 2026 en versterkt zo de kern van de ploeg.

Vertrekkers

Naast de verlengingen maakte Bahrain Victorious ook zeven vertrekken bekend. Fred Wright kiest voor Q36.5, Finlay Pickering sluit aan bij Jayco en Nicolo Buratti vertrekt naar MBH Bank. Jack Haig en Torstein Traeen verlaten eveneens de ploeg, net als Andrea Pasqualon en Serigo Tu. Het betekent dat zowel ervaren krachten als jonge renners elders hun loopbaan voortzetten.

De ploeg eindigde tiende in de UCI-ranking van 2025 en wil die positie verbeteren. Door te bouwen op bewezen leiders als Mohoric en Caruso en tegelijk jongere renners langer vast te leggen, kiest Bahrain Victorious voor een mix van ervaring en toekomstgerichtheid.

Evenwicht tussen stabiliteit en vernieuwing

De combinatie van vijf verlengingen en zeven vertrekken toont een duidelijke strategie. Enerzijds behoudt de ploeg haar sterkhouders, anderzijds ontstaat ruimte voor nieuwe accenten en kansen voor vertrekkende renners bij andere teams.

Met deze herstructurering wil Bahrain Victorious competitief blijven in klassiekers en grote rondes. De ploeg mikt op nieuwe successen en hoopt dat de combinatie van gevestigde namen en jonge talenten de basis vormt voor een sterk seizoen 2026.