Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

Victor Campenaerts geeft een inkijk in zijn samenwerking met Jonas Vingegaard. Hij beschrijft hoe vertrouwen groeide, hoe waardering werd uitgesproken en hoe de kopman omgaat met moeilijke momenten in de Tour.

Vertrouwen binnen de ploeg

Campenaerts vertelt dat wederzijds vertrouwen niet vanzelfsprekend was. “Dat groeit dag per dag. Ik had uiteraard al met Jonas gesproken in het peloton, maar ik was nieuw in de ploeg. Elkaar honderd procent vertrouwen, is niet gemakkelijk”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Het proces begon tijdens Parijs-Nice en bereikte een hoogtepunt in de Tour, waar hij merkte dat Vingegaard hem steeds volgde.

Onze landgenoot, net winnaar van de Kristallen Zweetdruppel, benadrukt dat Vingegaard zijn rol in bergetappes niet had verwacht. “Ook hij had niet verwacht dat ik in bergetappes een belangrijke schakel zou worden, hé. Dat was ook voor hem een aangename verrassing.” Voor Campenaerts was dit een bevestiging dat zijn inspanningen erkend werden.

Omgaan met hectiek

De Tour brengt volgens Campenaerts extreme hectiek met zich mee. “Het moeilijke in de Tour is de extreme hectiek, in sprintritten of waaieretappes. Wij zijn daar als ploeg sterk in, maar ook wij zitten niet altíjd met de hele ploeg op een cruciaal punt.” Wanneer dat gebeurt, reageert Vingegaard begripvol en benadrukt dat fouten menselijk zijn.

Campenaerts beschrijft hoe Vingegaard omgaat met tegenslagen. “Maar hij zegt: ‘Het kan niet alle dagen feest zijn’. Dát is extreem waardevol.” Zulke woorden geven meer steun dan een compliment tijdens een succesvolle klim, omdat ze het zelfvertrouwen herstellen na een moeilijke dag.



