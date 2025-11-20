Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

Foto: © photonews

Victor Campenaerts is door het publiek bekroond met de Kristallen Zweetdruppel 2025. De prijs bevestigt zijn rol als meest gewaardeerde Belgische helper van het jaar.

Een prijs met bijzondere waarde

De Kristallen Zweetdruppel maakt deel uit van de Week van de Kristallen Fiets en is uniek omdat enkel de HLN-lezer bepaalt wie wint. Het gaat om de erkenning van het werk dat vaak buiten de schijnwerpers gebeurt, maar essentieel is voor de prestaties van een ploeg.

Campenaerts kreeg 3.420 stemmen en liet daarmee ploegmaat Wout van Aert (1.981 stemmen) en Tim Wellens (1.446 stemmen) achter zich. De uitslag toont dat zijn rol in 2025 duidelijk werd gewaardeerd door het publiek.

Onmisbaar voor Vingegaard

Campenaerts leverde in de Tour de France en de Vuelta een cruciale bijdrage aan de resultaten van Jonas Vingegaard. De Deen eindigde tweede in de Tour en won de Vuelta, mede dankzij het werk van zijn Belgische ploeggenoot.

Vingegaard sprak Campenaerts persoonlijk toe in een videoboodschap. “Je bent een van de beste ploegmaats die ik ooit gehad heb”, zei de Deen. Het compliment onderstreept de impact van Campenaerts binnen de ploeg.

Reactie van Campenaerts

De renner zelf reageerde zichtbaar geraakt op de woorden van zijn kopman. “Ik krijg echt kippenvel”, vertelde hij. Het moment maakte indruk op hem. “Dat zijn mooie momenten.” De erkenning van zowel ploegmaat als publiek gaf de prijs extra betekenis.

Dat de prijs volledig door lezers wordt toegekend, maakt de bekroning bijzonder. Het publiek waardeerde vooral het onzichtbare werk dat Campenaerts leverde in dienst van zijn ploeg. Het verschil in stemmen met Van Aert en Wellens toont dat de lezers zijn rol als helper duidelijk hoger inschatten.

