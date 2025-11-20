Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

De broers Christoph en Philip Roodhooft geven in Het Laatste Nieuws hun eigen analyse van de recente transferperiode en de toekomst van hun ploeg. Zij bespreken zowel de vertrekkende renners als de nieuwe namen die moeten doorgroeien.

Balans van de transferperiode

Volgens Christoph Roodhooft is de ploeg sterker uit de transferperiode gekomen. “Naar ons gevoel zijn we zelfs beter uit de transferperiode gekomen. Goedkoper én versterkt”, klinkt het in de krant. Het vertrek van Meurisse kan volgens hem een gemis zijn, maar hij wijst op de terugkeer van Maurice Ballerstedt die opnieuw zijn oude niveau kan bereiken.

Philip Roodhooft benadrukt dat het verlies van Edward Planckaert het zwaarste had kunnen zijn. “Als je je, zoals wij, heel specifiek profileert als sprintersploeg dan is het kwijtspelen van één van je twee beste lead-outs sowieso een zware aderlating. Maar die hebben we dus kunnen vermijden.” Daarmee onderstreept hij dat de kern van hun sprinttrein behouden blijft.

Vertrekkende renners als compliment

Christoph ziet het vertrek van meerdere renners niet louter als verlies. “De ‘outs’ beschouwen we sowieso als een compliment. Omdat het jongens betreft die we de voorbije jaren in een rustig, voorzichtig traject hebben gefaciliteerd en begeleid naar een hoger niveau.” Dat andere ploegen nu profiteren van hun ontwikkeling, beschouwt hij als een logisch gevolg van hun beleid.

Nieuwe talenten en ontwikkeling

De broers kijken nadrukkelijk naar de toekomst en noemen één naam in het bijzonder. “We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van Tibor del Grosso”, aldus Christoph. Philip weet perfect waar hij met Del Grosso wil eindigen, naast namen als Matthew Brennan van Visma Lease a Bike en Paul Magnier van Soudal Quick-Step, twee renners die dit jaar stevig van zich lieten horen. “Brennan, Magnier… In dat rijtje past hij.”