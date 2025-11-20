"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

Robbe Ghys heeft na enkele succesvolle jaren bij Alpecin-Deceuninck gekozen voor een nieuwe uitdaging. De Belgische renner sluit zich aan bij het ambitieuze Decathlon CMA CGM Team en bereidt zich voor op een intensieve winterperiode.

Ghys was woensdag aanwezig in ’t Kuipke als toeschouwer van de Gentse Zesdaagse. In Rotterdam zal hij begin december wel zelf in actie komen. Het evenement loopt van 2 tot 7 december en vormt voor hem een eerste belangrijke afspraak in de nieuwe ploegkleuren.

Overstap naar Decathlon CMA CGM

De renner geeft aan dat zijn oorspronkelijke plan was om bij Alpecin-Deceuninck te blijven. “Initieel bestond het plan er nochtans in om te blijven waar ik was. Ik was gelukkig bij Alpecin-Deceuninck, kende er enkele mooie jaren”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Het vertrek kwam er nadat hij te horen kreeg dat zijn contract niet verlengd zou worden.

Kort na dat bericht kwam Decathlon CMA CGM met een concreet voorstel. Het team was al vergevorderd in de onderhandelingen met Olav Kooij en wist dat Ghys einde contract was. “Zo ben ik eigenlijk van het ene verhaal in het andere gerold. Ik moet zeggen: dat nieuwe verhaal heeft indruk op me gemaakt.” Het illustreert hoe snel de overgang tot stand kwam.

Ghys benadrukt dat het Franse team grootse plannen heeft en snel vooruit wil. “Ze zien het groots en willen snel vooruit. Ik hoop dat ik dat aan dat ambitieuze verhaal mijn steentje kan bijdragen.” Zijn rol binnen de ploeg zal zich vooral richten op ondersteuning in sprints en klassiekers.

In december en januari trekt Ghys naar Gandia, een Spaanse badplaats waar de ploeg twee stages organiseert. Deze voorbereidingsperiode moet hem klaarstomen voor het nieuwe seizoen en de samenwerking met zijn nieuwe teamgenoten versterken en samenwerking met trainer Mark Renshaw die deze week aangekondigd werd.