Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

Lotte Kopecky blikt naar aanleiding van de verkiezing van de Kristallen Fiets vooruit op haar sportieve keuzes en de erkenningen die haar prestaties opleveren. De Belgische kampioene spreekt open over haar ambities, de vereisten van een klassementsjacht en de waardering voor collega-renners.

Focus op klassiekers

Kopecky geeft aan dat de Tour van 2026 bijzonder zwaar zal zijn. “Ik zal niet zeggen dat ik dat klassement voorgoed heb afgezworen, maar een nieuwe poging zal toch niet voor meteen zijn”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Ze benadrukt dat een eventuele terugkeer naar het klassementswerk enkel mogelijk is op een parcours dat haar volledig ligt. Voorlopig richt ze zich op klassiekers en ritten en geeft ze de droom om de Tour te winnen eventjes op.

De renster wijst erop dat ook een klassiek voorjaar intensieve voorbereiding vraagt. “Topvorm voor een klassiek voorjaar vereist óók opofferingen en een minutieuze voorbereiding.” Het traject dat haar deels werd opgelegd, met onder meer werken met een diëtist en een andere trainingsstrategie, maakte het volgens haar te veel een kwestie van moeten in plaats van willen.

Kopecky benadrukt dat ze het beste presteert wanneer ze zelf de controle behoudt. “Ik weet wat voor me werkt. En wat ik moet doen om goed te zijn. Dat doe ik uit passie, waarbij ik de touwtjes zelf wat in handen wil houden.” Het plezier verdween toen ze die autonomie verloor, wat haar keuze richting klassiekers versterkte.

Favoriet voor de Kristallen Fiets

Met haar zege in de Ronde van Vlaanderen geldt Kopecky opnieuw als topfavoriet voor de Kristallen Fiets. Toch wijst ze ook naar andere kandidaten. “Ik zie Justine Ghekiere ook wel hoog scoren, met onder meer die mooie Belgische titel in Binche.” Volgens haar verdient Ghekiere erkenning voor de prestaties van de afgelopen jaren.