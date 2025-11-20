Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

Na bijna een kwart eeuw aan het roer van Team TotalEnergies draagt Jean-René Bernaudeau de leiding over aan Stéphane Heulot. De Franse ploeg krijgt daarmee een nieuwe manager die ervaring meebrengt uit eerdere functies bij Lotto en andere structuren.

Bernaudeau (69) stond sinds 2000 aan het hoofd van de profploeg die voortkwam uit Vendée U. Hij bouwde de structuur uit tot een vaste waarde in het internationale peloton. Volgens Ouest France heeft hij besloten de leiding sneller dan verwacht over te dragen. Het stokje wordt doorgegeven aan Stéphane Heulot, klinkt het in de Franse krant.

Exit bij Lotto

Heulot was zelf profrenner in de jaren negentig en werkte recent als manager bij Lotto. Zijn vertrek daar hing samen met de fusie tussen Lotto en Intermarché. Nu krijgt hij de kans om een Franse topploeg te leiden. Het is een logische stap in zijn loopbaan, meldt L’Équipe.

De ploeg TotalEnergies, bekend van renners als Peter Sagan en Pierre Latour, wil met Heulot de continuïteit verzekeren. Bernaudeau gaf aan dat de opvolging past binnen zijn langetermijnvisie. “Na bijna 25 jaar is het tijd om de fakkel door te geven”, laat hij weten.

Strategische context

De overgang komt op een moment dat het sponsorcontract met TotalEnergies richting 2026 afloopt. Volgens Franse media wordt er gesproken over nieuwe partnerschappen. Heulot zal dus niet alleen sportief, maar ook organisatorisch een belangrijke rol spelen in de komende jaren.

Met de benoeming van Heulot start een nieuwe fase voor de ploeg. De combinatie van zijn ervaring en de opgebouwde structuur van Bernaudeau moet de basis vormen voor verdere resultaten. Het Franse wielrennen ziet hiermee een van zijn langst zittende managers plaatsmaken voor een opvolger met frisse energie.