📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

Rik Verbrugghe krijgt een nieuwe functie binnen het wielrennen. Vanaf volgend seizoen gaat hij aan de slag bij het R.EV Cycling Team U19, de juniorenploeg van Remco Evenepoel.

Nieuwe rol binnen R.EV Cycling Team

Het team maakte via sociale media bekend dat Verbrugghe zich zal toeleggen op tijdritoptimalisatie. Hij zal de jonge renners begeleiden om hun prestaties in deze discipline verder te verfijnen. De focus ligt op technische en fysieke verbeteringen die de ploeg moeten versterken.

De aanstelling van Verbrugghe betekent dat de juniorenploeg kan rekenen op de expertise van een voormalig prof met ruime ervaring. Zijn rol wordt omschreven als een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het team.

Ervaring als renner en ploegleider

Verbrugghe, inmiddels 51 jaar, heeft een lange carrière achter de rug. Hij reed onder meer voor Lotto, Quick-Step en Cofidis. Tijdens zijn actieve loopbaan stond hij bekend als een sterke tijdrijder en behaalde hij onder andere winst in de Waalse Pijl in 2001.

Na zijn carrière als renner bouwde hij een uitgebreid palmares op als ploegleider en manager. Hij werkte bij Quick-Step in 2009 en 2010, bij BMC tussen 2011 en 2013 en was sportief manager bij IAM Cycling van 2014 tot 2017.



Verdere managementfuncties

Naast zijn werk bij ploegen was Verbrugghe ook actief bij Belgian Cycling. In 2018 en 2019 vervulde hij de rol van elite-bondscoach. Later volgde een periode bij Israel-Premier Tech, waar hij van 2020 tot 2023 deel uitmaakte van het sportieve management.

Recent was hij algemeen manager bij het Ridley Racing Team, waar hij onder meer veldrijders Joris Nieuwenhuis en Felipe Orts begeleidde. In een interview met een Waalse krant gaf Verbrugghe aan dat hij de adrenaline van de wedstrijden miste en uitkeek naar een comeback.