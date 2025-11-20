Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

Wilco Kelderman blikt in RIDE terug op zijn carrière en kijkt vooruit naar nieuwe doelen. Ondanks zijn leeftijd en een opvallende statistiek blijft hij ambitieus en richt hij zich op een terugkeer naar de Tour de France.

Tourdoelen en motivatie

Kelderman werd in 2025 niet geselecteerd voor de Tour de France, maar zijn focus ligt al op 2026. Dat zorgde voor een stevige rel, omdat Visma Lease a Bike als Nederlandse ploeg geen enkele Nederlander selecteerde voor de belangrijkste koers van het jaar.

Kelderman benadrukt dat hij ondanks zijn 35ste verjaardag nog steeds competitief wil zijn. Zijn motivatie omschrijft hij als “onverminderd groot.” Het wegvallen van een selectie verandert niets aan zijn ambitie om opnieuw deel te nemen aan de grootste koers van het jaar.

Tegelijkertijd erkent hij dat de combinatie van familie en wielrennen steeds zwaarder weegt. “Soms is het weggaan voor lange hoogtestages en wedstrijden wel even lastig”, klinkt het, ook al heeft hij nog tot eind 2027 een contract. Toch blijft hij overtuigd dat de balans voorlopig in het voordeel van zijn sportieve carrière uitvalt.

Vraag naar het einde van een loopbaan

Kelderman geeft aan dat iedere renner op een bepaald moment een bepaald punt bereikt. “In ieders carrière zit een kantelpunt, dat factoren als familie en conditie het wielrennen minder leuk maken en dat je er klaar mee bent.” Voorlopig ziet hij dat moment nog niet, maar hij erkent dat de horizon dichterbij komt.

Wat hem overeind houdt, is het vooruitzicht van een groot plan. Dat kan een Tourzege voor zijn ploeg zijn of een koersstrategie die een wedstrijd openbreekt. Een opvallend cijfer blijft aan Kelderman kleven: 160 top-10-noteringen in WorldTour-koersen, maar zonder overwinning. Zelf hecht hij er weinig belang aan. “Ik geniet van de successen met de ploeg en ik ben superblij dat ik iedere dag hard kan trainen”, gaat hij verder.

Hij benadrukt dat hij geen spijt heeft van de weg die hij koos. “Ik heb van geen enkele keuze in mijn carrière spijt, of het gevoel dat ik kansen heb laten liggen door voor anderen te rijden.” Ondanks zijn nuchtere houding blijft er een sprankje hoop. “Wie weet is 2026 wel hét jaar dat het op zijn plek valt”, besluit hij.