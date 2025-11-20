Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wilco Kelderman blikt in RIDE terug op zijn carrière en kijkt vooruit naar nieuwe doelen. Ondanks zijn leeftijd en een opvallende statistiek blijft hij ambitieus en richt hij zich op een terugkeer naar de Tour de France.

Tourdoelen en motivatie

Kelderman werd in 2025 niet geselecteerd voor de Tour de France, maar zijn focus ligt al op 2026. Dat zorgde voor een stevige rel, omdat Visma Lease a Bike als Nederlandse ploeg geen enkele Nederlander selecteerde voor de belangrijkste koers van het jaar.

Kelderman benadrukt dat hij ondanks zijn 35ste verjaardag nog steeds competitief wil zijn. Zijn motivatie omschrijft hij als “onverminderd groot.” Het wegvallen van een selectie verandert niets aan zijn ambitie om opnieuw deel te nemen aan de grootste koers van het jaar.

Tegelijkertijd erkent hij dat de combinatie van familie en wielrennen steeds zwaarder weegt. “Soms is het weggaan voor lange hoogtestages en wedstrijden wel even lastig”, klinkt het, ook al heeft hij nog tot eind 2027 een contract. Toch blijft hij overtuigd dat de balans voorlopig in het voordeel van zijn sportieve carrière uitvalt.

Vraag naar het einde van een loopbaan

Kelderman geeft aan dat iedere renner op een bepaald moment een bepaald punt bereikt. “In ieders carrière zit een kantelpunt, dat factoren als familie en conditie het wielrennen minder leuk maken en dat je er klaar mee bent.” Voorlopig ziet hij dat moment nog niet, maar hij erkent dat de horizon dichterbij komt.

Wat hem overeind houdt, is het vooruitzicht van een groot plan. Dat kan een Tourzege voor zijn ploeg zijn of een koersstrategie die een wedstrijd openbreekt. Een opvallend cijfer blijft aan Kelderman kleven: 160 top-10-noteringen in WorldTour-koersen, maar zonder overwinning. Zelf hecht hij er weinig belang aan. “Ik geniet van de successen met de ploeg en ik ben superblij dat ik iedere dag hard kan trainen”, gaat hij verder.

Hij benadrukt dat hij geen spijt heeft van de weg die hij koos. “Ik heb van geen enkele keuze in mijn carrière spijt, of het gevoel dat ik kansen heb laten liggen door voor anderen te rijden.” Ondanks zijn nuchtere houding blijft er een sprankje hoop. “Wie weet is 2026 wel hét jaar dat het op zijn plek valt”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wilco Kelderman

Meer nieuws

OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

16:00
Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

15:00
OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

13:30
"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

13:00
Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

12:30
5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

12:00
Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

11:00
Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

10:00
📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

09:00
Toon Aerts heeft een heel duidelijke mening over komst van Van der Poel en Van Aert in de cross

Toon Aerts heeft een heel duidelijke mening over komst van Van der Poel en Van Aert in de cross

08:30
📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

08:00
Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

07:30
Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

07:00
"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

21:30
Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

20:30
Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

20:00
Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

19:00
Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

18:30
Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

18:00
Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

17:00
Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

16:30
Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

19/11
"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

19/11
Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

19/11
"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

19/11
Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens Naast de fiets

Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

19/11
Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

19/11
Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury Naast de fiets

Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury

19/11
"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

19/11
📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

19/11
Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

19/11
Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

19/11
🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

19/11
Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

19/11
Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

Tadej Pogacar overtreft alles en iedereen met knappe beslissing

19/11
Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint

Wat is er veranderd? Toon Aerts legt uit hoe het komt dat hij Thibau Nys nu wel kan kloppen in sprint

18/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Toon Aerts Thibau Nys Victor Campenaerts Tadej Pogacar Tibor Del Grosso Tim Declercq Tim Wellens Bart Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Rik Verbrugghe Lorena Wiebes Edward Planckaert Bert Van Lerberghe Biniam Girmay Joao Almeida Sebastien Demarbaix

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved