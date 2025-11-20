Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

Tadej Pogacar blikt vooruit op het seizoen 2026. De Sloveense renner geeft aan dat hij zijn programma zorgvuldig wil afstemmen, met de Tour de France als absolute hoofddoel en klassiekers als aanvullende uitdagingen.

Evaluatie van 2025

Pogacar kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Hij gaf zijn seizoen een hoge beoordeling. “Ik zou mijn jaar een 9 geven, maar er is altijd ruimte om beter te worden”, klonk het bij Marca. Daarmee onderstreept hij dat hij ondanks vele zeges nog progressie nastreeft.

De Tour blijft voor Pogacar het centrale punt van zijn kalender. “Ik wil opnieuw naar de Tour gaan. Het is duidelijk: dat is de grootste koers van allemaal.” Hij benadrukt dat het team en hijzelf elk jaar rond dit evenement bouwen.

Ambities in klassiekers

Naast de Tour wil Pogacar zich opnieuw tonen in eendaagse wedstrijden. “San Remo en Roubaix zijn twee koersen die ik opnieuw wil proberen en waar ik gemotiveerd ben om voor de overwinning te strijden.” Zijn doel is om zich sterker te profileren in dit type wedstrijden dan in eerdere seizoenen.

De strijd met Jonas Vingegaard blijft een drijfveer. “In de laatste vier jaar heeft Jonas me naar een ander niveau geduwd in de Tour. Het is nodig dat hij er elk jaar bij is.” Pogacar ziet hun duels als essentieel voor zijn eigen ontwikkeling.

