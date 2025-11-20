"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

Cameron Mason, actief bij Seven Racing en Alpecin-Deceuninck Development Team, benadrukt het belang van traditie binnen het veldrijden en de rol van regelgeving bij het behouden van de eigenheid van de discipline.

Traditie en regelgeving

Het veldrijden onderscheidt zich van andere disciplines door vast te houden aan traditie. Mason stelt dat bredere gravelbanden praktisch voordeel zouden bieden. “Het zou zeker een voordeel zijn om banden van 40 millimeter of meer te gebruiken”, vertelt hij aan Cycling Weekly. Toch besluit hij dat dit de sport zelf niet vooruithelpt. “Er is de traditie, en dat is één belangrijk element dat ervoor zorgt dat veldrijden veldrijden blijft.” De UCI-regels zijn duidelijk en beperken de bandbreedte tot 33 millimeter.

Volgens Mason is de bandbreedte de reden dat de technologie nauwelijks evolueerde. Hierdoor blijven veldritfietsen herkenbaar en wordt vermeden dat ze te veel op mountainbikes of gravelmodellen gaan lijken.

Tubeless en bandenkeuze

Hoewel tubeless-systemen populair zijn in gravel, ziet Mason geen doorslaggevend voordeel. “Er lijkt geen prestatiewinst of verlies te zijn”, klinkt het. Het wisselen van banden gaat eenvoudiger, maar de lage druk van 17 psi met 33 millimeter banden laat te weinig luchtvolume om lekken effectief te dichten. Sponsorfactoren en kosten spelen hier een grotere rol dan prestaties.

Binnen een groot team als Seven Racing is standaardisatie noodzakelijk. Mason benadrukt dat hij vijf identieke veldritfietsen gebruikt. “Als je iets verandert op één fiets, moet je dat bij allemaal doen. Dit is mijn derde jaar op deze set-up, en ze voelen als een verlengstuk van mezelf.” Uniformiteit vergemakkelijkt het onderhoud en het delen van onderdelen.

Mason blijft trouw aan het veldrijden, ondanks zijn activiteiten op gravel en weg. Hij besluit dat regels noodzakelijk zijn om de sport haar eigen karakter te laten behouden. “Op sommige parcoursen zouden we sneller zijn op een mountainbike – maar we doen geen mountainbikeraces. Dus die regels moeten er zijn om veldrijden veldrijden te houden”, besluit hij.