Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

Na zijn afscheid als profrenner is Tim Declercq gestart als coach bij Soudal Quick-Step. Hij begeleidt elf renners, waaronder drie profs, en vertelt over zijn nieuwe rol.

Nieuwe rol en intensiteit

Tim Declercq geeft aan dat het werk als coach meer tijd vraagt dan hij aanvankelijk dacht. “Ik moet zeggen: ik doe het enorm graag, maar als je het écht goed wilt doen, is het toch tijdsintensiever dan gedacht”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Er komt enorm veel bekijken en plots is hij van renner in een totaal ander leven gevallen. Het grootste deel van de dag zit hij nu achter een computer, terwijl die tijd vroeger allemaal op de fiets werd doorgebracht.

Renners onder zijn hoede

Hij begeleidt elf renners, waaronder ook de drie profs Mauri Vansevenant, Warre Vangheluwe en Bert Van Lerberghe. Vooral met Van Lerberghe heeft hij een nauwe band. “Je zou kunnen denken dat het een probleem is met ne goeie moat, maar hij volgt mijn adviezen goed op”, klinkt het.

Declercq sloot zijn carrière af bij Lidl-Trek, maar koos voor een terugkeer naar Soudal Quick-Step. “Ik ging bij Lidl-Trek ook een voorstel krijgen, maar het duurde even en ik kreeg een mooi voorstel van Jurgen Foré.”

Declercq zag het meteen helemaal zitten en komt zo in een voor hem zeer vertrouwde omgeving terecht waar er ook heel veel Belgen aan de slag zijn. Hij vond het dan ook niet nodig om de twee ploegen tegen elkaar te laten opbieden om hem binnen te halen.

Vertrouwensrelatie met renners

Voor Declercq is het belangrijk dat renners hem kunnen vertrouwen. “Ik vind het belangrijk dat je als coach een vertrouwensrelatie hebt met je atleten”, besluit Declercq. De eerste persoon zijn bij wie ze terecht kunnen, zowel op goede, maar ook op mindere momenten. “Zo’n coach wil ik het liefst van al zijn.”

