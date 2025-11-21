Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard leggen elkaar al enkele jaren het vuur aan de schenen in de Tour de France. De Sloveen zou het niet anders willen hebben.

Sinds de Tour van 2021 stonden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard altijd op de eerste twee plaatsen van het eindpodium. Pogacar won in 2021, 2024 en 2025, Vingegaard in 2022 en 2023. De twee zijn altijd erg aan elkaar gewaagd.

Al lijkt Pogacar de voorbije twee jaar wel stevig de bovenhand te nemen, nadat Visma-Lease a Bike zijn code had gekraakt in 2022 en 2023. Die uitdaging om Vingegaard elk jaar te kloppen in de Tour, heeft de Sloveen graag.

Pogacar geniet van concurrentie met Vingegaard

"Ik zeg altijd dat alle wielrenners, of iedereen die aan topsport doet, de best mogelijke concurrentie willen hebben. Ik wil iedereen op hun top zien in de Tour de France of welke andere wedstrijd dan ook", zegt de Sloveen bij Marca.

"Als renners de Tour missen of pech hebben, is de sfeer anders en voelt het anders. En we motiveren elkaar elk jaar. In de afgelopen vier jaar heeft Jonas me naar een hoger niveau getild in de Tour. Het is essentieel dat hij er elk jaar bij is."

Zonder Vingegaard had Pogacar de Tour ook zes keer op rij gewonnen, in 2020 snoepte hij zijn landgenoot Primoz Roglic de eindzege nog af in de voorlaatste rit. Volgend jaar wil Vingegaard opnieuw op het hoogste schavotje staan in de Tour.