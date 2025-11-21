"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

Sinds zijn zware valpartij in de Vuelta vorig jaar heeft Wout van Aert een groot litteken op zijn knie. En dat blijft toch moeilijk voor Van Aert om ernaar te kijken.

Voor Wout van Aert was 2024 een absoluut pechjaar. Hij viel zwaar in Dwars door Vlaanderen en miste daardoor de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Giro. In de Vuelta was Van Aert eindelijk opnieuw op topniveau.

Van Aert had drie etappes gewonnen en was ook leider in het bergklassement en het puntenklassement toen hij tegen een bergwand knalde. Zijn rechterknie was zwaar gehavend en opnieuw moest Van Aert lang revalideren.

"Die twee blessures hebben me wel even aan het denken gezet", zegt Van Aert bij The Athletic. "Ik moest wéér helemaal herstellen. Maar wat als ik dit seizoen dan opnieuw zwaar gevallen zou zijn? ‘Wil ik dat wel blijven doen?', vroeg ik me af."

Litteken op de knie van Van Aert

"Dat was mentaal niet makkelijk." Het duurde ook tot de Giro voor Van Aert weer kon winnen dit seizoen. Wat mentaal ook niet gemakkelijk is, is het grote litteken dat Van Aert overhield aan zijn val in de Vuelta.

Gelukkig zie je de meeste van mijn littekens niet als ik mijn koerskleren aan heb, maar als ik naar die knie kijk... Dat katapulteert me telkens terug naar wat ik heb meegemaakt. Ik ben er niet trots op", stelt Van Aert nog.