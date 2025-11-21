Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

Heel wat crossen zitten dit seizoen achter een betaalmuur. Jurgen Mettepenningen is geen fan en ziet dat ook zijn sponsors er verveeld mee zitten.

Zondag gaat in Tabor de Wereldbeker veldrijden van start. Wie dat live wil zien, heeft echter een sportabonnement bij Telenet of Proximus nodig. Iets voor 18u is er bij Sporza op VRT1 wel een samenvatting te zien.

Ook de komende weken zal de Wereldbeker bijna uitsluitend betalend te zien zijn. De tweede manche in Flamanville (30 november) is wel te zien bij Sporza, maar Terralba (7 december), Namen (14 december) en Antwerpen (20 december) enkel betalend.

Mettepenningen geen voorstander van betaalmuur

Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw kan zijn sponsors enkel onder de aandacht brengen tijdens het veldritseizoen. Hij is geen fan van het feit dat twaalf crossen dit seizoen achter een betaalmuur zitten.

Dat Telenet en Proximus de rechten van het Belgische voetbal niet meer hebben, helpt volgens Mettepenningen ook niet. "Wie gaat er een abonnement nemen louter voor de cross? Niemand", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Hij is dan ook blij met de inspanningen die Sporza doet om toch nog heel wat crossen uit te zenden. "Of mijn sponsors hier blij mee zijn? Ik heb al gehoord dat ze het ambetant vinden dat ze de wedstrijd niet altijd kunnen volgen."