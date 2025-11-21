"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

In de Tour de France won Tim Merlier dit jaar twee ritten. Het parcours van volgend jaar is intussen voorgesteld, maar Merlier vreest voor zijn kansen.

Voor het eerst sinds 2021 stond Tim Merlier dit jaar nog eens aan de start van de Tour. En met succes, want de toenmalige Europese kampioen won twee etappes. Vorig jaar won Merlier nog drie etappes in de Giro.

Door het vertrek van Remco Evenepoel lijkt Merlier volgend jaar nog wat meer kopman te worden in de Tour, maar of hij echt veel kansen zal krijgen, daar twijfelt hij toch aan. Merlier ziet op papier een kans of zes voor de sprinters.

Merlier stelt zich vragen bij de Tour van 2026

"Maar ik wil het nog wel eens zien of het er effectief zoveel zullen worden. Net als dit jaar wacht ons een hele lastige editie. Vooral die slotweek, jong. En die voorlaatste rit! Is dat allemaal wel nodig", vraagt Merlier zich af bij HLN.

Merlier stelt vast dat er in grote rondes naar minder sprints wordt gestreefd en er meer op spektakel wordt gerekend. Al stelt Merlier ook vast dat klimmers en klassementsrenners uitgeput geraken omdat ze nood hebben aan recuperatie.

Volgens Merlier moet het niet altijd maar zwaarder gemaakt worden om ook mooi te zijn. "Maar ja, wie ben ik? Ik ga de koers niet veranderen", besluit Merlier nog.