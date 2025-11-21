Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

Israel-Premier Tech is niet meer, vanaf volgend jaar wordt de ploeg NSN Cycling. De banden met voormalig eigenaar Sylvan Adams en Israël worden volledig doorgeknipt.

De voorbije maanden kwam er veel druk op Israel-Premier Tech. Vooral in de Vuelta was er bijzonder veel protest tegen het feit dat Israël, dat toen elke dag burgers doodde in Gaza. Ook sponsors Premier Tech en Factor voerden de druk op.

Begin oktober werd dan beslist dat de ploeg zou afstappen van zijn Israelische nationaliteit en ook eigenaar Sylvan Adams zou de dagelijkse werking van de ploeg verlaten. Die plannen zijn nu helemaal afgerond.

Iniesta mede-eigenaar van NSN

De ploeg heet vanaf volgend seizoen NSN Cycling Team. NSN (Never Say Never) is een marketingbedrijf waar oud-voetballer Andres Iniesta mede-eigenaar van is. Ook Stoneweg, een Zwitsers investeringsplatform, zet zijn schouders onder het team.

"We zijn trots om NSN en Stoneweg te mogen verwelkomen in het team en onze nieuwe naam en identiteit bekend te maken: NSN Cycling Team", zegt Kjell Carlström, algemeen directeur van NSN Cycling Team.

"Dit is een ongelooflijk spannend nieuw hoofdstuk voor het team en we kunnen niet wachten om ons debuut te maken als NSN Cycling Team." Hoe het nieuwe shirt van de ploeg er zal uitzien, is nog niet bekendgemaakt.