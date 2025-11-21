Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

Lotte Kopecky heeft voor de zesde keer op rij de Kristallen Fiets gewonnen. Daarmee overtreft ze recordhouder Johan Museeuw.

Winst in de Ronde van Vlaanderen, het BK tijdrijden en een ritzege in de Ronde van de Ardèche. Lotte Kopecky heeft niet haar beste seizoen achter de rug, maar toch nog genoeg om voor de zesde keer op rij de Kristallen Fiets te winnen.

Voor Kopecky een hele eer. "Al is het tegelijk ook wel wat dubbel omdat ik me ervan bewust ben dat ik geen fantastisch seizoen achter de rug heb", zegt ze bij VTM Nieuws. "Zeker in 2023 en 2024 stak ik er, qua resultaten, bovenuit. Nu was dat toch minder."

Justine Ghekiere pakte wel de nationale titel op de weg en won in de Ronde van Noorwegen en verzamelde ook nog ereplaatsen in het eindklassement van enkele rittenkoersen, maar niet genoeg om Kopecky van de trofee te houden.

Kopecky niet tevreden over haar seizoen

Voor Kopecky was het dus een iets minder seizoen nadat ze de voorbije twee jaar de wereldtitel had gepakt. In 2023 won Kopecky veertien keer, in 2024 was dat zestien keer. Dit jaar dus slechts drie keer.

"Tuurlijk ben ik niet blij met hoe het voorbije jaar is verlopen. "Maar het is gepasseerd. Ik heb me voorgenomen om er opnieuw vol tegenaan te gaan. In de hoop om een goede winter te kunnen draaien, er volgend jaar terug te kunnen staan en zo veel mogelijk te winnen."