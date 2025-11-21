Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics benadrukt dat een olympische status voor veldrijden een cruciale stap is. Het zou enorm veel betekenen voor de toekomst van de sport, ook op financieel vlak.

Veldrijden als wintersport

Van Den Spiegel verwijst naar eerdere initiatieven waarbij de cross als wintersport werd gepresenteerd. “We zijn natuurlijk blij dat we destijds in Val di Sole hebben getoond dat veldrijden een echte wintersport is, en we de cross zo op de olympische agenda hebben gekregen”, vertelt hij aan WielerFlits. Hij onderstreept dat de discipline zich volledig afspeelt in de winter en daarom thuishoort op de Winterspelen.

Volgens hem zou een olympische status voor Flanders Classics zelf weinig veranderen. “Het zou voor ons als organisator niet superveel veranderen, maar voor de sport ‘an sich’ natuurlijk wel.” De meerwaarde ligt vooral in de bredere erkenning en ondersteuning van de discipline.

Budgetten en jeugd

Van Den Spiegel wijst op het belang van financiële steun. “Je ziet dat er in veel landen budgetten toegewezen worden aan sporten die olympisch zijn.” Hij benadrukt dat veel jonge renners met een achtergrond in de cross uiteindelijk overstappen naar andere disciplines. Een olympische status kan helpen om hen in het veld te behouden.

Een bijkomend voordeel is dat de internationale deelname kan toenemen. “In theorie zou een olympische status een extra boost kunnen geven om de startvelden te internationaliseren en versterken”, besluit hij. Daarmee kan de sport breder gedragen worden buiten de traditionele kernlanden.

Van Den Spiegel besluit dat de huidige toppers, zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel, niet eeuwig zullen blijven. “Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn nu de paradepaardjes van de cross, maar zij hebben ook een eindigheid.” Een olympische erkenning kan helpen om de opvolging en de toekomst van de sport veilig te stellen.

