Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Vrijdag en zaterdag rijdt Lotte Kopecky opnieuw op de piste van 't Kuipke in Gent. Wat staat er daarna op de planning van de voormalige wereldkampioene?

Net als de voorbije drie jaar staat Lotte Kopecky tijdens de Zesdaagse van Gent aan de start van de vrouwencompetitie op vrijdag en zaterdag. Ze is ongeslagen en ook opnieuw de topfavoriete voor de eindzege.

Voor Kopecky begint daarna de echte voorbereiding op het wielerseizoen. Na een paar dagen teambuilding met haar ploeg SD Worx-Protime trekt ze begin december naar Calpe voor een eerste ploegstage.

"De feestdagen breng ik vervolgens in België door en mogelijk pik ik in die periode ook nog enkele BK-dagen op de piste mee", zegt Kopecky bij HLN. Begin 2026 keert Kopecky terug naar Spanje om verder te trainen.

Kopecky maakt doel van EK baanwielrennen

Want het nieuwe seizoen staat dan al snel voor de deur. Het EK baanwielrennen in het Turkse Konya (11 tot 15 februari) moet een van de eerste grote doelen van het seizoen worden van Kopecky.

Lees ook... Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien›"Ik heb aangegeven binnen de ploeg dat ik het heel graag zou rijden. Maar dat moet begin december nog eens worden doorgesproken. Ik hoop alleszins dat ze meegaan in mijn plan", besluit Kopecky nog.