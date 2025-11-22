🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK

Wanneer Mathieu van der Poel zijn rentree maakt in het veld, is nog niet duidelijk. Zijn ploegmaat Tibor Del Grosso gaat half december weer crossen.

Vorig seizoen maakte Tibor Del Grosso indruk in het veldrijden. De Nederlander werd vierde in Namen en Diegem, tweede in Koksijde en hij pakte de Nederlandse titel bij de profs. Op het WK pakte Del Grosso de wereldtitel bij de beloften.

Voor de Nederlander was het zijn tweede opeenvolgende wereldtitel bij de beloften, maar ook zijn laatste wedstrijd in die categorie. Vanaf dit seizoen is Del Grosso voltijds prof en mag hij zijn Nederlandse driekleur iedere cross aantrekken.

Del Grosso keert op 14 december terug in het veld in Namen

In een vlog op YouTube verklapt Del Grosso wanneer hij dit seizoen het veld induikt. "Het is nu vrijdag 7 november en ik ben 37 dagen verwijderd van de start van mijn veldritseizoen." Op 14 december staat Del Grosso dus aan de start in Namen.

WK in Hulst

De Nederlander noemt ook enkele crossen waar hij naar uitkijkt. "Hulst is één van mijn favoriete crossen. Het parcours is simpelweg heel spectaculair." Daar wordt dit seizoen het WK georganiseerd, Van der Poel is gewaarschuwd.

Toch kijkt Del Grosso het meest uit naar de avondcross in Diegem. "Het parcours is misschien niet zo bijzonder en het parcours is zeker niet mijn favoriete, maar de sfeer is tijdens kerstperiode gewoon waanzinnig."