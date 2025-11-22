🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK

🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wanneer Mathieu van der Poel zijn rentree maakt in het veld, is nog niet duidelijk. Zijn ploegmaat Tibor Del Grosso gaat half december weer crossen.

Vorig seizoen maakte Tibor Del Grosso indruk in het veldrijden. De Nederlander werd vierde in Namen en Diegem, tweede in Koksijde en hij pakte de Nederlandse titel bij de profs. Op het WK pakte Del Grosso de wereldtitel bij de beloften. 

Voor de Nederlander was het zijn tweede opeenvolgende wereldtitel bij de beloften, maar ook zijn laatste wedstrijd in die categorie. Vanaf dit seizoen is Del Grosso voltijds prof en mag hij zijn Nederlandse driekleur iedere cross aantrekken. 

Del Grosso keert op 14 december terug in het veld in Namen

In een vlog op YouTube verklapt Del Grosso wanneer hij dit seizoen het veld induikt. "Het is nu vrijdag 7 november en ik ben 37 dagen verwijderd van de start van mijn veldritseizoen." Op 14 december staat Del Grosso dus aan de start in Namen. 

WK in Hulst 

De Nederlander noemt ook enkele crossen waar hij naar uitkijkt. "Hulst is één van mijn favoriete crossen. Het parcours is simpelweg heel spectaculair." Daar wordt dit seizoen het WK georganiseerd, Van der Poel is gewaarschuwd. 

Toch kijkt Del Grosso het meest uit naar de avondcross in Diegem. "Het parcours is misschien niet zo bijzonder en het parcours is zeker niet mijn favoriete, maar de sfeer is tijdens kerstperiode gewoon waanzinnig."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tibor Del Grosso

Meer nieuws

Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

20:00
Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

19:00
Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

18:30
"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

18:00
"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

17:00
Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

16:30
"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

16:00
Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

15:00
Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

14:00
"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

13:30
Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

13:00
Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

12:30
'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

12:00
Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

11:00
🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

10:00
Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

09:30
Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

09:00
Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

08:30
Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

08:00
Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

07:00
"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

21:30
Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

21/11
Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

21/11
Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

21/11
In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

21/11
Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

21/11
📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

21/11
Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

21/11
Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

21/11
'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

21/11
Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

21/11
Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

21/11
Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

21/11
Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

21/11
Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

21/11
Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

21/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Tim Merlier Marcel Kittel Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Richard Groenendaal Christoph Roodhooft Puck Pieterse Tibor Del Grosso Oier Lazkano Jonas Abrahamsen Greg Van Avermaet Toon Aerts Anita Yvonne Stenberg Johan Museeuw

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved