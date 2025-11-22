🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

Marcel Kittel hing in 2019 zijn fiets aan de haak. De Duitse spurtbom keert nu terug in het peloton, maar dan wel als sprintcoach.

Met veertien zeges in de Tour, tussen 2013 en 2017, en vijf overwinningen in de Scheldeprijs was Marcel Kittel een van de beste sprinters van zijn generatie. In 2019 zette hij op zijn 30ste al een punt achter zijn carrière.

Kittel bleef actief in het wielrennen als analist bij NOS, maar maakt nu dus zijn comeback in het peloton. Bij Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema, wordt de Duitser volgend seizoen sprintcoach.

Kittel moet Groenewegen weer doen winnen

"We zijn ongelofelijk trots dat iemand van zijn kaliber gelooft in wat we proberen op te bouwen en ons wil helpen bij het realiseren van onze sprintambities", schrijft de ploeg bij de aankondiging van de komst van Kittel.

"Als ploeg willen we altijd aanvallend koersen en in de sprints willen we meedoen voor de bovenste plaatsen, niet alleen met renners als Dylan (Groenewegen, nvdr.), maar ook met veel jonge renners."

Waarom kiest Kittel voor Unibet Rose Rockets?

"Wanneer ik naar deze ploeg kijk, herken ik veel van mijn eigen dagen als renner", zegt Kittel. "Ik zie een groep die zijn stempel wil drukken op het peloton door de sprint tot een van hun belangrijkste wapens te maken binnen een agressieve koers stijl."

"Ik ontmoette Bas een aantal jaar geleden voor het eerst nadat ik hem pizza’s zag uitdelen in Parijs. Ik had nooit verwacht dat hij zijn eigen profploeg zou oprichten, maar na een paar gesprekken was het me meteen duidelijk hoe serieus de ambities van het team zijn."