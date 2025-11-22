"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

Fleur Moors (20) kan zondag eindelijk aan haar veldritseizoen beginnen. Met een weekje vertraging staat ze zondag in Tabor voor het eerst in bijna een jaar weer aan de start van een cross.

Vorige week in Merksplas zou Fleur Moors normaal gezien voor het eerst dit seizoen het veld induiken, maar door ziekte moest ze haar rentree uitstellen. Zondag in Tabor, de eerste manche van de Wereldbeker, is ze er wel bij.

Voor Moors wordt het haar eerste cross in bijna een jaar tijd. Op 1 december vorig jaar reed ze in Dublin haar laatste cross, daarna lag ze in de lappenmand door problemen aan haar sinussen.

Moors verlost van problemen na operatie

Daarvoor moest Moors ook onder het mes en pas in juni stond ze op de weg opnieuw aan de start. Ze leefde vorige winter dan ook drie maanden in twijfel of het nog goed zou komen met haar carrière doordat ze steeds herviel.

"Die ingreep aan mijn neusbijholte is de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. Het probleem is helemaal van de baan. Als ik nu een verkoudheid oploop, ben ik er sneller dan ooit van af", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

"In het veld is vooral het BK een hoofddoel", zegt Moors duidelijk. In Beringen heeft ze ook nog een rekening open staan, want twee jaar geleden scheurde ze haar nier in de afdaling. Al is het veld voor Moors vooral een voorbereiding op de weg.