Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

Viervoudig winnaar Eddy Merckx is dit jaar niet aanwezig tijdens de Zesdaagse van Gent. Zijn zoon Axel vervangt hem en kwam met een update over de gezondheid van de vijfvoudige Tourwinnaar.

Tijdens de Zesdaagse van Gent staat traditioneel een ploegkoers van één uur op het programma. Die draagt sinds enkele jaren de naam Memorial Patrick Sercu, genoemd naar de elfvoudige winnaar die in 2019 overleed.

Eddy Merckx won vier keer de Zesdaagse samen met Sercu en is bijna elk jaar aanwezig. Dit jaar was dat echter niet het geval, zijn zoon Axel verving hem vrijdagavond. Eddy Merckx moest door medische redenen afhaken.

Gezondheid Eddy Merckx

"Papa heeft een heel moeilijk jaar achter de rug", zegt Axel Merckx bij Sporza. In december vorig jaar viel Eddy Merckx met de fiets, hij gleed weg op een spoorweg. In totaal moest Merckx zes keer onder het mes en liep hij ook een bacteriële infectie op.

Intussen gaat het redelijk goed met Eddy Merckx, die op 17 juni zijn 80ste verjaardag vierde. Na lang revalideren mag Merckx stilaan weer thuis op de hometrainer fietsen.

Voor Eddy Merckx, die nog altijd bijzonder graag fietst, is dat een opsteker. "We hopen dat het snel evolueert en dat hij binnenkort terug de oude kan zijn", besluit zijn zoon Axel Merckx nog.