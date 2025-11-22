Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

Lotte Kopecky is in de Zesdaagse van Gent meteen goed van start gegaan. Al kijrgt ze wel stevige concurrentie van de Europese kampioene puntenkoers.

De voorbije drie jaar won Lotte Kopecky de vrouwencompetitie bij de vrouwen tijdens de Zesdaagse van Gent. Op vrijdag en zaterdag werken de vrouwen telkens een afvallingskoers en een puntenkoers af.

"Het is leuk om hier aanwezig te zijn", zei Kopecky vooraf bij Sporza. "Het is een jaarlijkse afspraak. Er hangt een heel bijzondere sfeer in 't Kuipke." De uitgesproken favoriete vindt Kopecky zichzelf niet, ze kijkt ook naar twee andere rensters.

Stenberg daagt Kopecky uit in Zesdaagse

Onder meer naar Shari Bossuyt, die er na haar schorsing weer bij is. "En met Anita Stenberg staat er een toprenster aan de start", zei Kopecky zelf. De Europese kampioene puntenkoers bleek ook de grootste tegenstander van Kopecky te zijn op dag één.

De afvallingskoers won Kopecky voor Stenberg en Bossuyt, in de puntenkoers begon Stenberg meteen met sprokkelen. Ze pakte de eerste drie sprints en dat was het sein voor Kopecky om in actie te schieten.

Met nog twee sprints te gaan hadden Kopecky en Stenberg evenveel punten, maar in de laatste twee sprints was de Noorse ze beste. Stenberg sloot de eerste dag zo af met 62 punten, Kopecky met 56 punten.