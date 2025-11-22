Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

Alpecin-Deceuninck ziet heel veel van zijn sterke renners vertrekken. Toch vinden de broers Roodhooft niet dat er sprake is van een grote leegloop.

Robbe Ghys (Decathlon-CMA CGM), Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Gianni Vermeersch (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Timo Kielich (Visma-Lease a Bike).

Zij vertrekken zeker bij Alpecin-Deceuninck deze winter. Met Lennert Belmans, Aaron Dockx en Senna Remijn werden voorlopig nog maar drie nieuwe renners aangekondigd, zij komen over van het opleidingsteam.

De transfers van Lindsay De Vylder en Jelle Geens (Flanders-Baloise), Francesco Busatto en Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) en de terugkeer van Maurice Ballerstedt zijn rond, maar moeten enkel nog bevestigd worden.

Broers Roodhooft vinden dat Alpecin-Deceuninck versterkt is

Er wordt dan ook vaak van een leegloop gesproken, maar dat zien de broers Roodhooft toch anders. "Christoph en ik stellen ons al de hele tijd de vraag: ‘is er iets dat wij missen of niet zien?'", zegt Philip Roodhooft bij HLN.

"Naar ons gevoel zijn we zelfs beter uit de transferperiode gekomen. Goedkoper én versterkt", stelt Christoph Roodhooft. Dat er zoveel renners vertrekken, is volgens Christoph Roodhooft dan ook een compliment voor hun goede werk van de voorbije jaren.