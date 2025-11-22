Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

Tim Merlier heeft naast zijn eerste Kristallen Fiets gegrepen. Hij eindigde uiteindelijk op verre afstand van winnaar Remco Evenepoel.

Met zestien overwinningen dit seizoen, met onder meer twee ritten in de AlUla Tour, twee ritten in de UAE Tour, twee ritten in Parijs-Nice, de Scheldeprijs, twee ritten in de Tour en twee ritten in de Renewi Tour, kende Tim Merlier een topseizoen.

Toch was het niet genoeg om Remco Evenepoel van een vijfde Kristallen Fiets te houden. Met het BK, EK en WK tijdrijden, de Brabantse Pijl, een tijdrit in de Tour en zilver op het BK, EK en WK op de weg deed hij toch nog beter.

Evenepoel troeft Merlier af in Kristallen Fiets

Evenepoel werd door 78% van de stemgerechtigden op één gezet en won zo met 948 punten, dat zijn er 264 meer dan Merlier. "Ik heb perfect vrede met mijn tweede plaats, Remco is een verdiende winnaar. Ik probeer zeker volgend jaar opnieuw", zegt Merlier bij HLN.

Zelf schrok Evenepoel toch wel van het grote verschil, want hij had Merlier ook een verdiende winnaar gevonden. Evenepoel had er dan ook mee kunnen leven als Merlier hem van zijn vijfde Kristallen Fiets had gehouden.

Dat Evenepoel toch aan het langste eind trok, heeft volgens de wereldkampioen tijdrijden met één iets te maken. "Ik denk dat mijn internationale titels finaal het verschil hebben gemaakt."