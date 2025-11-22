Mettepenningen zet Vanthourenhout na Van der Poel: "Doet niemand sneller"

Zondag gaat in Tabor de Wereldbeker veldrijden van start. Jurgen Mettepenningen hoopt met Michael Vanthourenhout meteen te scoren.

Na de Superprestige en de X2O Badkamers Trofee gaat zondag in Tabor ook de Wereldbeker van start. Tot het WK op 1 februari zal bijna elke zondag, alleen niet in het weekend van de nationale kampioenschappen, een manche gereden worden.

Ook in de kerstperiode zijn er nog extra manches. Op zaterdag 20 december in Antwerpen en op vrijdag 26 december in Gavere. Van 14 december tot 4 januari worden in België in totaal zes manches afgewerkt.

"De kerstperiode is heel druk, misschien wel te druk. Maar die twee weken rond Kerstmis, dat is de Tour de France voor het veldrijden", zegt Jurgen Mettepenningen bij Het Nieuwsblad. Manches overslaan zullen zijn renners niet doen.

Mettepenningen ziet Vanthourenhout als topfavoriet in Tabor

Zondag in Tabor hoopt Mettepenningen meteen te scoren met Michael Vanthourenhout, voor hem de topfavoriet. In 2015 werd Vanthourenhout in Tabor wereldkampioen bij de beloften en hij vindt er een snel en technisch parcours op zijn maat.

"Die balkjes bergop, buiten Van der Poel is er niemand die ze sneller neemt dan Michael. Bovendien geven ze ook nog eens vriesweer, met een mogelijkheid op sneeuw. Laat maar komen, het verhoogt alleen maar de kansen van Michael."