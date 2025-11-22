Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

Johan Museeuw is na 22 jaar niet meer alleen recordhouder met vijf Kristallen Fietsen. Remco Evenepoel heeft hem bijgebeend en daar kan Museeuw zeker mee leven.

Lotte Kopecky won bij de vrouwen al haar zesde Kristallen Fiets op rij, bij de mannen was Johan Museeuw tot dit jaar recordhouder met vijf trofeeën. Tot nu dus, want Remco Evenepoel won de prijs voor de vijfde keer.

Nadat hij een eerste keer won in 2019, won Evenepoel de Kristallen Fiets de laatste vier jaar. Evenepoel doet zo beter dan Philippe Gilbert, Tom Boonen en Greg Van Avermaet, die allemaal bleven steken over vier.

Evenepoel eerste die Museeuw kan evenaren

Dat Museeuw nu zijn record moet delen met Evenepoel, daar heeft hij helemaal geen problemen mee. "Het is Remco van harte gegund", zegt Museeuw bij HLN. "Neen, ik zie het als een hele eer. En vind het leuk."

Volgens Museeuw geeft het aan dat de Kristallen Fiets niet zomaar een prijs is en hij is ook trots dat Evenepoel en de huidige generatie renners de prijs ook met trots en bewondering inschat.

Lees ook... Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België›"Wat me wel verbaast is dat het record 22 jaar lang standhield. Er zijn na mij nóg grote kampioenen geweest die vertrokken leken voor een reeks, maar nooit aan die vijf zijn geraakt. Zo eenvoudig is het met andere woorden niet", stelt Museeuw nog.