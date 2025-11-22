"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

Wout van Aert reed al in dienst van verschillende kopmannen, zoals Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Hoe is Van Aert zelf als kopman?

Bij Visma-Lease a Bike is Wout van Aert niet alleen kopman, hij rijdt in rittenkoersen ook vaak in dienst van een klassementsrenner. Eerst voor Primoz Roglic, de voorbije jaren vooral voor Jonas Vingegaard.

En dat vergt soms een andere aanpak. "Sommigen zijn echt luidruchtig en nemen het voortouw in alle vergaderingen, terwijl anderen het tegenovergestelde doen", zegt Van Aert bij The Athletic.

Volgens Van Aert is het belangrijkste dat het team een sfeer creëert waarin iedereen zichzelf kan zijn en kan presteren. "Het is aan de anderen om met die persoonlijkheden om te gaan, net zoals mensen moeten omgaan met hoe ik ben."

Hoe is Van Aert als kopman?

Wat hoe is Van Aert zelf als kopman tijdens de klassiekers? "Ik denk dat ik echt een veeleisend persoon ben", antwoordt Van Aert direct. "Zowel voor mezelf als voor de mensen om me heen."

"Ik verwacht dat iedereen op zijn plek zit en dat alles zo goed mogelijk gepland is, dus dat kan lastig zijn voor chaotischer mensen, of mensen die graag met de stroom meegaan. Maar ik hoop dat mensen ook zeggen dat ik dankbaar ben. Dat geloof ik wel."