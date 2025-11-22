"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

Tadej Pogacar maakt in 2026 een doel van Milaan-Sanremo én Parijs-Roubaix. José De Cauwer vindt het vooral moedig dat de Sloveen het wil blijven proberen.

Het programma van Tadej Pogacar in 2026 is nog niet bekend, maar dat zal er wellicht grotendeels hetzelfde uitzien als dit jaar. De Sloveen wil opnieuw de vijf monumenten, de Tour en het WK rijden.

"Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix zijn twee eendagswedstrijden waarvoor ik enorm gemotiveerd ben", zei de Sloveen onlangs bij Marca. Het zijn de enige twee monumenten die Pogacar nog nooit kon winnen.

De Cauwer heeft bewondering voor Pogacar

In Milaan-Sanremo werd Pogacar de voorbije twee edities derde, bij zijn debuut in Parijs-Roubaix dit jaar werd hij tweede. Dit jaar werd de wereldkampioen telkens geklopt door zijn grote rivaal Mathieu van der Poel.

"Milaan-Sanremo en Roubaix, dat wordt wel heel moeilijk. Maar zeg nooit nooit met Tadej Pogacar", zegt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad. "Ik vind het vooral erg straf dat hij daar aan de start verschijnt."

Lees ook... 'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'›Want Pogacar wil telkens ook scoren in de Tour en neemt toch het risico om Parijs-Roubaix te rijden. "Dat is ongelooflijk, zeker in een tijdperk waarin elke renner zich specialiseert", stelt De Cauwer nog.