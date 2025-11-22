Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

De sprinters wachten al een hele tijd op hun kans op het WK wielrennen. In 2028 lijken ze nog eens een kans te krijgen, tenzij ze daar in de Verenigde Arabische Emiraten anders over beslissen.

Sinds het WK in 2016 in de Qatarese hoofdstad Doha bevat het WK wielrennen minstens 2000 hoogtemeters en vaak meer dan 3000 hoogtemeters. De sprinters zitten dan ook al een tijdje op hun honger.

In 2028 wordt het wereldkampioenschap in Abu Dhabi gehouden, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De sprinters lijken daar nog eens kans te maken om de regenboogtrui te kunnen veroveren.

Berg voor Pogacar op WK in Abu Dhabi?

Tenzij de Verenigde Arabische Emiraten, dat de ploeg van Tadej Pogacar sponsort, liever de Sloveen of een van zijn klimmende ploegmaats de wereldtitel ziet pakken. Volgens Tim Merlier wordt daar al volop aan gewerkt.

Naast het autocircuit in Abu Dhabi verrijst volgens Merlier een beklimming. "Elk jaar zien we die berg in de UAE Tour in omvang toenemen", zegt hij bij HLN. Voor Merlier zou zo de enige kans op de wereldtitel in rook kunnen opgaan.

Lees ook... Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt ›En dat vindt de sprinter van Soudal Quick-Step jammer. "Niks mis met een regenboogstrijd op maat van snelle jongens, toch? Ik vrees dat die kans er voor mij nooit zal komen."