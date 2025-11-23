Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt

Voor veel crossers is het mikken op veldritten die nu Thibau Nys en later Mathieu van der Poel niet kunnen winnen. Michael Vanthourenhout is er wel ongeveer uit wat zijn grootste doel wordt.

Vandaag begint de veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw als titelverdediger aan de Wereldbeker, met de Wereldbekermanche in Tabor. Vanthourenhout zegt in De Zondag waarom die cross hem goed ligt. "Ik kan snel over de balkjes springen en de stroken bergop liggen me ook. Ik ben een crosser die veel afwisseling nodig heeft tussen lastige stukken en stroken waarop ik kan recupereren."

Er zijn nog wel enkele andere mannen waar hij op basis van die capaciteiten de vergelijking mee kan maken. "Thibau Nys kan dit ook heel goed en Joris Nieuwenhuis natuurlijk ook. Het zal opnieuw een spannende cross zijn, want op deze omloop wordt het moeilijk om iemand los uit het wiel te rijden." Wellicht komt alles dus aan op de laatste ronde.

WK-parcours ideaal voor Van der Poel

Naast de klassementen blijven de kampioenschappen natuurlijk dé afspraken van het veldritseizoen bij uitstek. Vanthourenhout wordt een dilemma voorgelegd: Beringen of Hulst? Dat betekent zoveel als: het BK of het WK? "Doe maar het BK in Beringen. Het WK in Hulst wordt bijna onmogelijk, want Mathieu van der Poel vindt er een parcours dat hem voor de volle 100 procent ligt."

Dan is het dus over de overwinning dat Vanthourenhout spreekt, want een zilveren of bronzen WK-medaille is ook niet min. Als hij dit seizoen een titel wil pakken, moet het wellicht wel op het BK gebeuren. "In Beringen heb ik al goed gepresteerd, al was dat telkens vroeg in het seizoen. Nu rijden we er in de maand januari." Een belangrijke nuance.

Vanthourenhout legt het verschil uit

Lees ook... Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor›Vanthourenhout legt uit waarom die andere datum zo'n groot verschil kan maken in een sport als veldrijden. "Het parcours zal er dan anders bij liggen." Wat betekent dat er mogelijk andere crossers in aanmerking komen voor de zege.