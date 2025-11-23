Bruyneel hekelt 'domme' kritiek op Van der Poel en trieste interviews van 'groot kampioen' Roger De Vlaeminck

Roger De Vlaeminck heeft onlangs nog eens een ophefmakend interview gegeven en dat heeft Johan Bruyneel ook opgemerkt. Hij is geen fan van die interviews.

De opvallende standpunten van De Vlaeminck over Pogacar, Van der Poel en Evenepoel zijn ook aan bod gekomen in één van de afleveringen van de podcast THEMOVE. "Roger is een groot kampioen, maar ik vind zijn interviews de laatste tijd wat triest. Hij bekritiseert Van der Poel en zegt dat hij niet kon tijdrijden of kon klimmen. Roger, jij kon ook niet klimmen."

Bruyneel beseft dat hij die uitspraak toch wat moet nuanceren. "Je moet wel kunnen klimmen als je vierde eindigt in grote ronden, maar hij heeft nooit op het podium van een grote ronde gestaan. Dat heb ik wel gedaan." Bruyneel grapt dat hij dan misschien een beter renner was dan Roger. "Neen, natuurlijk was ik niet beter dan Roger", verduidelijkt Bruyneel in alle ernst.

Bruyneel vindt uitspraken De Vlaeminck dom

Het komt er uiteindelijk wel op neer dat De Vlaeminck met bepaalde meningen ferm uit de bocht gaat volgens Bruyneel. "Hij doet die interview met de beste intenties, maar een aantal van zijn quotes zijn echt dom. Ze worden dan ook opgeblazen, zoals gewoonlijk." Dat kan moeilijk anders als De Vlaeminck zo enorm stevig uithaalt.

Bruyneel is het eenvoudigweg niet met De Vlaeminck eens wat een aantal zaken betreft. "Heel veel respect voor Roger De Vlaeminck, maar wat hij zegt over Pogacar en Eddy Merckx is niet waar. Hij zegt dat hij als 22-jarige niet gelost zou worden door Pogacar: dat is in mijn opinie ook niet waar. Ik zal het daarbij laten", rondt Bruyneel de discussie af.

Bruyneel en De Vlaeminck zijn het oneens

De oud-ploegleider heeft er bij momenten de nadruk opgelegd dat hij respecteert welke carrière De Vlaeminck heeft uitgebouwd, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat hij zich helemaal niet kan vinden in bepaalde meningen.