Doodeerlijke onthulling: Campenaerts door deze Visma-ploegmaat oorspronkelijk als vijand beschouwd

Het is niet constant alleen maar dolletjes bij Visma-Lease a Bike. Victor Campenaerts werd aanvankelijk als een 'vijand' beschouwd door één van zijn ploegmaats.

Neen, het is geen grap. Het is bittere ernst. Matteo Jorgenson doet deze onthulling in een video op het YouTube-kanaal van Visma-Lease a Bike. De video heet 'Een dag in het leven van een profwielrenner: Matteo Jorgenson'. Het is een veelzeggende titel: de Amerikaanse renner neemt ons dus een dag mee achter de schermen.

Hij vertelt open en bloot over hoe hij en Victor Campenaerts goede vrienden geworden zijn, hoewel die goede band er zeker niet was van in het begin. "Hij was aanvankelijk een soort vijand van mij in het peloton. Ik kende hem gewoon niet. En als je iemand niet kent en er heerst onderlinge spanning, dan maak je heel eenvoudig een vijand van iemand."

Campenaerts heeft 'muur' van Jorgenson gebroken

Voor ze bij Visma-Lease a Bike samenreden, probeerde Jorgenson dus zoveel mogelijk afstand te nemen van Campenaerts. Dat moest wel veranderen toen ze samen in dezelfde ploeg belandden, want dan is het toch aangewezen om zo goed mogelijk samen te werken. "'Toen ik hem leerde kennen tijdens de eerste bijeenkomst van de ploeg, brak hij mijn verdediging volledig af."

Dat toont nog eens aan hoe belangrijk zo'n eerste meeting voorafgaand aan het seizoen kan zijn. Daar wordt meestal nogal luchtig over gedaan, maar daar worden de eerste zaadjes geplant voor een eventueel succesvol seizoen. "Nu zijn we juist hele goede vrienden. We doen de vlogs samen." Onder andere tijdens de Tour hebben we hiervan kunnen genieten.

Spontane vlogs bewijs van vriendschap Campi en Jorgenson

Die vlogs zijn op een hele spontane manier tot stand gekomen: een bewijs van de goede relatie die ze inmiddels hebben opgebouwd. Jorgenson onderstreept hoe erg hij hun best onverwachte vriendschap kan waarderen.