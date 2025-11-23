Evenepoel ontvangt felicitaties en steelt de show op verrassende manier

Evenepoel ontvangt felicitaties en steelt de show op verrassende manier
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er zijn weer maar eens felicitaties aan de orde voor Remco Evenepoel in deze tijd van het jaar. Hij heeft immers voor de vijfde keer een Kristallen Fiets gewonnen.

Evenepoel heeft dit nieuws ook met zijn fans wereldwijd gedeeld op zijn X-pagina, met een bijhorende foto van zichzelf, de trofee en echtgenote Oumi Rayane. Het aantal reacties maakt meteen duidelijk wat voor een grote fanbase Evenepoel heeft en hoeveel mensen hem volgen op sociale media. Er komen dan ook veelvuldig felicitaties.

Een Belgische fan met de naam Jerry vindt dat Evenepoel de prijs dubbel en dik verdiend heeft. "Ruimschoots verdiend, kampioen!" De aandacht van een zekere Koen gaat niet naar de trofee van de Kristallen Fiets, maar naar hoe de winnaar eruit ziet. Dat is toch net wat anders dan we van hem gewoon zijn. "Is dat een snorreke, Remco?"

Mooi seizoen Evenepoel na moeilijke start

Het is evenwel niet de allereerste keer dat we Remco Evenepoel met een dunne snor zien verschijnen. Dat was ook al zo toen hij na zijn ongeval opnieuw begon te trainen met zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step. Ronny Popelier is alvast blij dat Evenepoel weer in de prijzen valt. "Ondanks een moeilijke start naar aanleiding van het ongeval met de postauto was het toch een heel mooi succesvol seizoen."

Lees ook... Remco Evenepoel en de door hem aangetrokken specialist leggen de lat heel hoogPopelier wenst Evenepoel ook het beste toe voor 2026. Daarnaast komen er toch meerdere reacties op de snor van Evenepoel. "Remco, ik stuur je een scheermes voor Kerstmis. Gebruik het alsjeblieft", schrijft Darren Carlton. Een X-account genaamd Bones verwoordt het als volgt: "Proficiat, maar je kunt je look misschien heroverwegen."

Wellicht niet laatste sportieve prijs voor Evenepoel

Het is duidelijk dat Remco Evenepoel met zijn snorretje (en ook wel zijn baardje) heel wat mensen verrast heeft door zich zo in het tussenseizoen te presenteren. Hij moet natuurlijk vooral doen wat hij zelf graag wil en hij is in elk geval nog niet aan zijn laatste sportieve prijs toe. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Remco Evenepoel en de door hem aangetrokken specialist leggen de lat heel hoog

Remco Evenepoel en de door hem aangetrokken specialist leggen de lat heel hoog

11:00
Nuance bij de veelbesproken comeback van Van der Poel: "Niet uitzonderlijk"

Nuance bij de veelbesproken comeback van Van der Poel: "Niet uitzonderlijk"

10:00
Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

19:00
Na viraal interview over urine kondigt Lotto-renner nu ingrijpend nieuws aan

Na viraal interview over urine kondigt Lotto-renner nu ingrijpend nieuws aan

08:30
Doodeerlijke onthulling: Campenaerts door deze Visma-ploegmaat oorspronkelijk als vijand beschouwd

Doodeerlijke onthulling: Campenaerts door deze Visma-ploegmaat oorspronkelijk als vijand beschouwd

08:00
Mathieu van der Poel gaat hard tekeer op manieren die je niet zou verwachten

Mathieu van der Poel gaat hard tekeer op manieren die je niet zou verwachten

07:30
Opgelet: crossers gaan vroeger van start in Wereldbeker in Tabor

Opgelet: crossers gaan vroeger van start in Wereldbeker in Tabor

07:00
Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

14:00
Mettepenningen zet Vanthourenhout na Van der Poel: "Doet niemand sneller"

Mettepenningen zet Vanthourenhout na Van der Poel: "Doet niemand sneller"

21:30
🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK

🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK

20:30
Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

20:00
Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

22/11
Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

18:30
"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

18:00
"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

17:00
Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

16:30
"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

16:00
Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

15:00
"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

13:30
Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

22/11
Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

13:00
Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

12:30
Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

22/11
'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

12:00
Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

21/11
🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

22/11
Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

22/11
Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

22/11
Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

22/11
'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

21/11
"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

21/11
Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

21/11
Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

21/11
In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

21/11
Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

21/11
📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

21/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Wout Van Aert Tim Merlier Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Victor Campenaerts Marcel Kittel Thibau Nys Jonas Abrahamsen Greg Van Avermaet Anita Yvonne Stenberg Johan Museeuw Joris Nieuwenhuis Axel Merckx Eddy Merckx Jose De Cauwer Richard Groenendaal Elia Viviani

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved