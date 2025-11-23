Evenepoel ontvangt felicitaties en steelt de show op verrassende manier

Er zijn weer maar eens felicitaties aan de orde voor Remco Evenepoel in deze tijd van het jaar. Hij heeft immers voor de vijfde keer een Kristallen Fiets gewonnen.

Evenepoel heeft dit nieuws ook met zijn fans wereldwijd gedeeld op zijn X-pagina, met een bijhorende foto van zichzelf, de trofee en echtgenote Oumi Rayane. Het aantal reacties maakt meteen duidelijk wat voor een grote fanbase Evenepoel heeft en hoeveel mensen hem volgen op sociale media. Er komen dan ook veelvuldig felicitaties.

Een Belgische fan met de naam Jerry vindt dat Evenepoel de prijs dubbel en dik verdiend heeft. "Ruimschoots verdiend, kampioen!" De aandacht van een zekere Koen gaat niet naar de trofee van de Kristallen Fiets, maar naar hoe de winnaar eruit ziet. Dat is toch net wat anders dan we van hem gewoon zijn. "Is dat een snorreke, Remco?"

Mooi seizoen Evenepoel na moeilijke start

Het is evenwel niet de allereerste keer dat we Remco Evenepoel met een dunne snor zien verschijnen. Dat was ook al zo toen hij na zijn ongeval opnieuw begon te trainen met zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step. Ronny Popelier is alvast blij dat Evenepoel weer in de prijzen valt. "Ondanks een moeilijke start naar aanleiding van het ongeval met de postauto was het toch een heel mooi succesvol seizoen."

It’s an honor to receive the Kristallen Fiets for the 5th time in my career.🙏🏼🏆 pic.twitter.com/yQtoafP2cM — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) November 21, 2025

Popelier wenst Evenepoel ook het beste toe voor 2026. Daarnaast komen er toch meerdere reacties op de snor van Evenepoel. "Remco, ik stuur je een scheermes voor Kerstmis. Gebruik het alsjeblieft", schrijft Darren Carlton. Een X-account genaamd Bones verwoordt het als volgt: "Proficiat, maar je kunt je look misschien heroverwegen."

Wellicht niet laatste sportieve prijs voor Evenepoel

Het is duidelijk dat Remco Evenepoel met zijn snorretje (en ook wel zijn baardje) heel wat mensen verrast heeft door zich zo in het tussenseizoen te presenteren. Hij moet natuurlijk vooral doen wat hij zelf graag wil en hij is in elk geval nog niet aan zijn laatste sportieve prijs toe.