Ganna en Keisse komen einde van een tijdperk opleuken: "Het perfecte einde, echt kippenvel"

Het einde van een tijdperk. Elia Viviani is na vandaag wielrenner af. De 36-jarige veelwinnaar nam afscheid op de Zesdaagse van Gent. En dat leverde hem het nodige kippenvel op bij zijn eresaluut van de collega's, met ook een aantal interessante special guests.

Elia Viviani heeft zijn eresaluut gekregen van de collega's op de Zesdaagse van Gent. Vlak voor de apotheose op de slotdag werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet - die bloemen kreeg hij van Iljo Keisse, met wie hij in 2018 nog won in Gent.

Iljo Keisse zet Elia Viviani in de bloemetjes

Op zijn laatste Wereldkampioenschap kon hij nog uitpakken met goud op de afvalling, nu is het definitief over en sluiten voor de 36-jarige Italiaan. En dat leverde toch wel de nodige emoties op in Gent.

"Gelukkig huil ik niet. Dat betekent dat het de juiste beslissing is. Het is wat ik wil en dit is waar ik van heb gedroomd, om te eindigen op deze piste met deze mensen rond mij", aldus Viviani op Sporza over zijn afscheid.

Welk moment veranderde de carrière van Elia Viviani?

"Ik heb echt kippenvel. Dit is het perfecte einde", vertelde de Italiaan die ook een eerbetoon kreeg van onder meer Filippo Ganna - sinds zaterdag in Gent aanwezig.

Het mooiste moment uit zijn carrière? "Er zijn veel grote zeges, maar mijn olympische titel in het omnium in 2016 heeft mijn carrière veranderd. Op dat moment heb ik beseft dat ik kan winnen en dat ik hoger kan mikken."