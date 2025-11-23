Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

Het seizoen is al eventjes bezig in het veldrijden, maar door de eerste Wereldbeker zijn we nu ook echt helemaal vertrokken. Thibau Nys was de eerste winnaar van het seizoen in Tabor, na een toch wel stevige solo.

Het kraakte dat het vroor in het Tsjechische Tabor, al trad tijdens de cross voor de mannen wel de dooi ietwat in. Daardoor waren er verschillende renners die hier en daar eens slipten.

Thibau Nys maakt indruk met knappe solo in Tabor

Vroeg in de koers was Cameron Mason door pech helemaal achteruitgeslagen, waardoor de Belgen er al meteen een belangrijke concurrent minder bij hadden.

Thibau Nys liet van meet af aan zien dat hij een goede dag had en na enkele ronden was hij al helemaal alleen te vinden in de race. Hij bouwde gestaag zijn voorsprong uit op een achtervolgend groepje en reed onbedreigd naar de overwinning.

Veel Belgen in de top-10 tijdens Wereldbeker in Tabor

In de slotfase werd alles uit elkaar getrokken. Laurens Sweeck werd uiteindelijk de beste van de rest, voor Joris Nieuwenhuis die een volledig Belgisch podium wist te voorkomen.

Jente Michels was een verrassende nummer vier, voor Emiel Verstrynghe. Met Toon Aerts op acht en Niels Vandeputte op tien waren er veel landgenoten in de top-10 te vinden. Mason werd na een lange inhaalrace nog negende.