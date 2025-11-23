Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar krijgen een stevige waarschuwing

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn de twee renners die bij uitstek het mooie weer maken in het hedendaagse wielrennen. De vraag is echter: blijft dat duren?

Ondanks de heerschappij die Pogacar soms etaleert, is Michael Boogerd niet van mening dat het wielrennen saai geworden is. Dat laat de Nederlander weten in Wieler Revue. "Als je zelf hebt gefietst weet je wat er voor nodig is om te doen wat hij doet. En ook al soleert Pogacar in de Ronde van Vlaanderen naar de finish, die strijd met Van der Poel moet de wielerliefhebber toch op waarde weten te schatten."

Boogerd benadrukt dat niet altijd het verwachte scenario zich afspeelt. In het voorjaar van 2025 verslikte Pogacar zich ook eens. "Soms wordt-ie toch nog teruggepakt hè? Kijk bijvoorbeeld naar de Amstel Gold Race dit voorjaar. Dat had toch ook niemand verwacht?" Evenepoel en Skjelmose zorgden in de achtervolging voor het onvoorstelbare.

Boogerd vreest voor aantasting van de systemen

Boogerd geeft Van der Poel en Pogacar een stevige waarschuwing met het oog op de toekomst. "Het zou best kunnen dat het de komende jaren langzaam aan wat minder wordt bij mannen als Pogacar en Van der Poel." Het rijden van klassiekers kan erin hakken. "Ik weet uit ervaring dat zo’n klassieker bepaalde lichamelijke systemen aantast bij renners."

Nu zijn het wel twee superatleten, maar zij zijn ook niet immuun voor de wetten van de fysica. "De lichamen van Pogacar en Van der Poel lopen iedere keer een traumaatje op als ze zo’n enorme solo afleveren. Dat kun je niet eeuwig volhouden", maakt Boogerd zich sterk over die weergaloze inspanningen. "Je cortisolwaarden worden afgebot op den duur."

Pogacar en Van der Poel voerden ook in 2025 solo's op

Lees ook... Bijna twee weken later: Van der Poel heeft prijs en zit met serieuze uitdaging opgescheeptDe meest memorabele solo's van het voorbije seizoen zijn die van Pogacar in de Strade Bianche, het EK en het WK en die van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De winnaar stond dan wel al snel vast, het blijven koersen die we zullen onthouden. 

Meer nieuws

