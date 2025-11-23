Mathieu van der Poel gaat hard tekeer op manieren die je niet zou verwachten

Van Mathieu van der Poel weten we dat hij hard tekeer kan gaan en diepe inspanningen kan leveren. Dat doet hij ook tijdens de winter.

Dankzij zijn vaste trainingsmakker Freddy Ovett zien we hem op sociale media bijna dagelijks in beeld komen en nu is het weer zover. We weten dat Van der Poel de voorbije weken opnieuw samen met Ovett getraind heeft in Spanje. Die laatste heeft nu de volledige periode van trainen in de winter aan de Costa Brava in een Instagram-video gegoten.

Uiteraard speelt Mathieu van der Poel in de nieuwe video op de Instagrampagina van Ovett weer een hele belangrijke rol. We zien Van der Poel ook op enkele manieren het volle pond geven zoals je dat niet zou verwachten tijdens een winter in de Spaanse zon. Zo zien we hem helemaal 'los' gaan op de rollen op een virtueel platform.

Van der Poel doet nog aan virtueel wielrennen

Aan de Costa Brava zijn de weersomstandigheden ook tijdens de winter goed genoeg om buiten te trainen. Dat is net één van de redenen waarom Van der Poel die regio opzoekt. Dan zou je verwachten dat hij het virtuele aspect helemaal links laat liggen. Dat is dus niet helemaal het geval geweest: ook een virtueel wielerplatform kan Van der Poel het nodige plezier bezorgen.

Een andere verrassende manier levert Van der Poel tijdens een looptocht. De grootste verrassing is misschien wel dat een looptocht ook goed was voor de grote comeback van Van der Poel op Strava. Buiten wielrennen heeft Van der Poel de afgelopen winter dus ook nog tijdgemaakt voor andere sportactiviteiten. Dat moet je toch maar kunnen.

Van der Poel op zoek naar herhaling succesrecept

Tenslotte zal Van der Poel toch ook zijn tijd nodig gehad hebben om de conditie als wielrenner weer op te bouwen met het oog op het wegseizoen van 2026. Aangezien dit de vorige seizoenen altijd gelukt is, is er geen reden om te twijfelen dat hij hierin ook nu weer slaagt.